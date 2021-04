Apple-producten zijn duur en daarom floreert de handel in namaakproducten. Hoe kun je neppe AirPods van echte onderscheiden, en waaraan herken je een namaak-oplaadkabel? Neppe Apple-spullen herkennen doe je zo.

Neppe AirPods en Apple-spullen herkennen

Namaakproducten zijn een doorn in het oog van Apple. Het bedrijf heeft zelfs een heuse speureenheid die websites en social media afstruint op zoek naar neppe AirPods, oplaadkabels en andere spullen.

Apple probeert klanten dus te beschermen door de verkopers aan te pakken. De namaakindustrie is echter big business en wie een beetje goed zoekt, komt meer dan genoeg replica’s tegen. Hoe kun je neppe Apple-spullen herkennen? En wat zijn de gevaren hiervan eigenlijk?

1. Prijs en reviews

Namaakproducten zijn altijd goedkoper dan het origineel. Tijdens het (online) shoppen is de prijs daarom hét eerste waar je op moet letten. Een nieuwe iPhone 12 krijg je niet voor 400 euro. Check daarom altijd de adviesprijs van het Apple-product dat je wil kopen.

Wees met name op je hoede als het om adapters en kabels gaat. Apples officiële accessoires zijn aardig aan de prijs. Voor een standaard oplaadkabel betaal je bijvoorbeeld al 25 euro. Namaakkabeltjes komen vaak niet boven een paar euro uit.

Verder is het altijd handig om vooraf de reviews van eerdere klanten te lezen. Sommige neppe Apple-opladers werken bijvoorbeeld helemaal niet. Je iPhone, iPad of ander iDevice geeft op het moment dat je ‘m aansluit een melding dat het accessoire niet ondersteund wordt.

2. Check de verpakking en het product

Ook belangrijk: in wat voor verpakking zit het Apple-product? Een oplader van Apple zelf zit bijvoorbeeld in een gesealde doos. Heb je een product van een ander merk besteld, let dan op bijgevoegd symbool. Deze geeft aan dat het accessoire door Apple is goedgekeurd en goed werkt. Een garantie is het overigens niet. Sommige producenten van neppe iPhone-accessoires kopiëren ook certificaten schaamteloos.

Verder is het altijd handig om naar het officiële verkoopetiket te zoeken. Deze laat niet alleen zien wat voor product je in huis hebt, maar ook het modelnummer, serienummer en eventuele aanvullend informatie. Een snelle Google-zoekopdracht op het modelnummer laat bijvoorbeeld zien of Apple dit product überhaupt wel verkoopt.

3. Serienummers controleren

Twijfel je nog, open dan de verpakking. Officiële Apple-producten worden altijd gelabeld. Op de onderkant van een oplader staat bijvoorbeeld het tekstje “Designed by Apple in California”.

Ook vind je hier, als het goed is, een modelnummer en serienummer. Met name die laatste is handig. Met het serienummer kun je namelijk controleren of het product daadwerkelijk door Apple is gemaakt.

Heb je een iPhone, iPad of Apple Watch waarvan je de echtheid betwist? Voer het serienummer van het apparaat dan in op de officiële Apple-website. Indien het product echt is, zie je hier tot wanneer je garantie hebt.

Denk je dat je met neppe AirPods te maken hebt? Pak dan het oplaaddoosje erbij. Als het goed staat het serienummer van de (mogelijk) neppe AirPods op de onderkant van de klep. Geeft deze code geen reactie op de website van Apple? Dan zijn de AirPods waarschijnlijk nep.

4. Testen maar

Uiteraard kun je de mogelijk neppe AirPods of andere Apple-spullen ook gewoon in gebruik nemen. Zet de verdachte smartphone aan, of doe de wellicht vervalste oplaadkabel in je echte iPhone. Indien de oplaadkabel nep is en niet wordt ondersteund, hoor je dit snel genoeg

Een volledige neppe iPhone, iPad of Apple Watch herkennen is ietwat lastiger. Helemaal wanneer dit je eerste Apple-product is, is het lastig omdat je niet weet hoe een echt apparaat aanvoelt.

Probeer daarom vooral kritisch te zijn. Zie je overduidelijke typefouten tijdens de aanmeldprocedure? Kun je geen Nederlands instellen? Hoe reageert het scherm? Voelt alles vloeiend aan.

Apple is een van de meest waardevolle bedrijven ter wereld. De bouwkwaliteit is dan ook steevast van de bovenste plank. Slordige vertaalfouten komen niet voor en het proces van een nieuwe iPhone, iPad, Apple Watch of MacBook in gebruik nemen blijft magisch. Dat komt omdat het zo gemakkelijk en intuïtief werkt.

Wanneer je bijvoorbeeld meerdere keren op een knop moet drukken omdat het scherm niet reageert, is de kans heel aannemelijk dat je met een namaak te maken hebt.

Advies: wel, of geen Apple-namaak kopen?

Dus, is het verstandig om neppe AirPods te kopen? Wat ons betreft niet. Indien een verkoper claimt echte AirPods te verkopen, maar de oordopjes overduidelijk nep zijn lever je in op geluidskwaliteit.

Wel kun je natuurlijk concurrerende oordopjes in huis halen, die er bijna identiek uitzien als echte AirPods. Bij dit soort headsets lever je meestal in op geluidskwaliteit, maar bespaar je wel flink op de adviesprijs.

Het verschil tussen namaak en concurrentie

Let er vooral op dat de headset, of een ander product, legitiem is. Apple heeft een uitgebreid partnerprogramma en AirPods is inmiddels synoniem geworden voor een bepaald oordopjesdesign. Dit ontwerp is al vaak gekopieerd en niet alle aanbieders zijn weg te zetten als makers van neppe AirPods. Legitieme bedrijven als JBL, Sennheiser en Anker maken bijvoorbeeld uitstekende concurrenten.

AirPods-concurrenten van JBL en Anker

Kijk vooral uit wanneer je koopt via importwebsites, via advertenties op social media en bij particulieren. Verkopers mogen niet de suggestie wekken dat ze echte AirPods verkopen, terwijl het in werkelijkheid om namaak gaat. Dit raden wij dan ook niemand aan: je boet namelijk gewoon in op het plezier dat je eraan gaat beleven én houd de namaakindustrie in stand.

Om diezelfde reden raden we het niemand aan om een neppe iPhone, iPad, Apple Watch of Mac in huis te halen. Apple staat bekend om haar hoogwaardige kwaliteit en zorgeloze gebruikservaring. Die mate van plezier ga je simpelweg niet bereiken met een namaak-product.

De gevaren van namaak

Er kleven namelijk meerdere nadelen aan namaakproducten. Niet alleen zijn de producten van veel mindere kwaliteit dan hun echte evenknieen, ook worden ze veel minder intensief getest. Iedereen is wel bekend met het fenomeen van ‘Chinese kabeltjes’ die na een paar keer al kapot gaan.

In sommige gevallen kunnen namaakproducten zelfs gevaarlijk zijn. Neppe iPhone-batterijen staan er bijvoorbeeld om bekend relatief snel vlam te vatten. Ook horen we regelmatig dat namaakopladers voor kortsluiting zorgen, met alle mogelijke gevolgen van dien.

