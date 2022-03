Alle AirPods op een rij: welke kun je het beste waarvoor gebruiken?

Ben je van plan om AirPods te kopen of wil je weten waarvoor je ze het beste kunt gebruiken? iPhoned zet alle versies van de AirPods voor je op een rij. Daarnaast laten we meteen zien waar de AirPods het goedkoopst zijn!

Alle AirPods op een rij: waarvoor kun je ze gebruiken?

Apple heeft inmiddels al een hele reeks AirPods uitgebracht en wanneer je een setje wilt kopen sta je best voor een lastige keuze. Wat zijn de verschillen tussen de alle Apple oordopjes en wat kunnen ze eigenlijk?

Daarom zetten we alle AirPods nog een keer voor je op een rij en vertellen je meteen waar ze het goedkoopst zijn. Da’s mooi meegenomen, toch?

AirPods 1: officieel niet meer te koop

Om maar meteen met het slechte nieuws te beginnen: de AirPods 1 worden officieel niet meer verkocht. Je kunt ze hier en daar nog wel refurbished vinden, maar dat maakt eigenlijk niet uit. Want de AirPods 2 kunnen eigenlijk alles van de AirPods 1, en meer.

AirPods 2: de beste budgetkeuze

De AirPods 2 lijken erg veel op de eerste generatie, maar brengen een aantal fijne veranderingen met zich mee. Dit komt met name door de H1-chip.

Zo kun je dankzij deze speciale audiochip twee keer sneller verbinding maken met apparaten, wat het ook makkelijker maakt om bijvoorbeeld snel tussen je iPhone en MacBook te schakelen. Daarnaast is de audiokwaliteit beter dan de eerste generatie AirPods en gaat de accu tijdens het telefoneren ook twee keer langer mee.

Verder ondersteunen de AirPods 2 handsfree met Siri door ‘Hé Siri’ te roepen en doet draadloos opladen ook mee (maar alleen als je de speciale oplaadcase erbij hebt gekocht). De accuduur is ook prima: je hebt tot 5 uur luistertijd na één keer opladen (24 uur totaal met oplaadcase).

AirPods 3: de (bijna) alleskunner, zonder ruisonderdrukking

Bij de AirPods 3 is het uiterlijk aangepast. Ze zien eruit als de AirPods Pro, maar missen de siliconen dopjes.

Hoewel ze het uiterlijk van de Pro-AirPods hebben, ontbreekt bij de reguliere AirPods wel de ondersteuning voor actieve ruisonderdrukking. Die functie blijft exclusief voor de duurdere Pro-modellen en de AirPods Max.

Apple heeft de AirPods 3 daarentegen wel uitgerust met Spatial Audio. Deze functie is bedoeld om surround sound mogelijk te maken (net als bij de AirPods Pro en AirPods Max).

De accuduur is trouwens ook beter geworden. De AirPods 3 houden het volgens Apple tot 6 uur vol op een hele acculading. Zijn de oordopjes leeg en heb je maar heel even de tijd om ze op te laden? Als je ze vijf minuten in het doosje stopt, kan je weer een uur naar muziek luisteren.

Het oplaaddoosje zelf kan standaard draadloos opladen (ook via MagSafe), terwijl je hier bij de vorige AirPods nog extra geld voor moest neerleggen. Het doosje biedt tot 30 uur luistertijd en laadt ook op via een Lightning-kabeltje, als je dat liever wil.

AirPods Pro: oordopjes met ruisonderdrukking

Het eerste dat opvalt aan de AirPods Pro, zijn de silliconen dopjes. Deze siliconen oortips passen beter in je oren, waardoor de oordoppen er minder snel uitvallen. Dit komt met name van pas tijdens het sporten. Bij aanschaf krijg je drie sets zachte, flexibele oortips in verschillende maten (klein, gemiddeld en groot) meegeleverd.

Het grootste voordeel van AirPods Pro is de actieve ruisonderdrukking, oftewel noise cancelling. Zodra je deze stand aanzet wordt omgevingsgeluid weggefiltert, zodat jij je helemaal kunt opgaan in de muziek.

Ook de de Pro-oordopjes zijn voorzien van een H1-chip. Dus net als de AirPods 2 en 3 kun je ook Siri met de AirPods Pro kunt gebruiken en is het supersimpel om met je oordopjes tussen meerdere apparaten te wisselen.

Je kunt tot vijf uur naar muziek luisteren op één acculading. Wanneer de actieve ruisonderdrukking is ingeschakeld, heb je een accuduur van vierenhalf uur. Met oplaadcase haal je er zo’n 24 uur luistertijd uit.

AirPods Max: voor wie geen oordopjes wilt gebruiken

Wil je liever geen oordopjes, maar wel alle voordelen van de AirPods? Check dan eens de AirPods Max. Dit is een draadloze koptelefoon die je over je oren plaatst.

Op de zijkant van de AirPods Max zit een Digitale Kroon, die we kennen van de Apple Watch. Je gebruikt dit knopje om de over-ear-koptelefoon te bedienen. Door aan de Digitale Kroon te draaien regel je het volume en je opent Siri door de knop ingedrukt te houden.

Ook de AirPods Max beschikt over actieve ruisonderdrukking. Zodra je deze optie aanzet zorgen de oorkussens ervoor dat omgevingsgeluid wordt weg gefilterd. Ook heeft de AirPods Max ruimtelijke audio, een feature die we kennen van de AirPods Pro en AirPods 3-oordopjes.

Apple claimt dat de AirPods Max een accuduur van 20 uur heeft, ook wanneer je actieve ruisonderdrukking aan hebt staan. Zodoende moet je de koptelefoon ruim twee werkdagen op één volle accu kunnen gebruiken. Gebruik je de koptelefoon niet? Dan leg je ‘m in de standaard bijgeleverde Smart Case. Zodra de AirPods Max hierin zit schakelt hij over naar een energiebesparende stand.

Andere draadloze oordopjes: de beste alternatieven

Apple AirPods review

