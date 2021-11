Last van een AirPods 3-pieptoon? Dit is een (tijdelijke) oplossing

De AirPods 3 kunnen een hoge pieptoon laten horen als er geen media wordt afgespeeld. Gelukkig is er een tijdelijke oplossing.

AirPods 3 pieptoon: probleem en oplossing

De AirPods 3 zijn verkrijgbaar en de nieuwe draadloze oordopjes van Apple bevallen uitstekend, zoals je in onze AirPods 3 review leest. Toch zijn we achter een vervelend probleem gekomen.

Vaak laat ik een dopje in mijn oor zitten zonder dat ik iets luister, omdat ik muziek of een podcast even op pauze zet. Dat was bij mijn originele AirPods geen probleem, maar sinds de upgrade naar de AirPods 3 hoor ik dan een vervelend hoog geluid in mijn oor.

Het geluid klinkt als een soort gesis, piep of coil whine. Het is niet luid, maar hoorbaar genoeg om irritant te zijn en het gebeurt alleen als er niets wordt afgespeeld.

Wijdverspreid probleem?

Ik ben duidelijk niet de enige die hier over klaagt. Zo wordt er in een discussie op het MacRumors-forum gepraat over het geluid. “Ok, ik ben dus niet gek. Ik kan het ook horen”, schrijft MacRumors-lezer k1im. “Gelukkig ben ik niet alleen met dit probleem”, schrijft Vincent. Een ander schrijft dat die hun AirPods 3 heeft vervangen in de Apple Store, maar dat de vervangende AirPods hetzelfde probleem hebben.

Ook op Reddit zijn er verschillende berichten over het probleem gewijd. In een topic beschrijft ForMyQueen het zo: “Stel je voor dat je een slechte voeding in je pc hebt en dat echt een irritant zoemend geluid geeft, maar dan zit het direct in je oor.”

Er zijn ook veel mensen die melden niets te horen. Niet alle AirPods 3-modellen lijken dus last te hebben van het probleem.

Hardware of software

Verschillende mensen op Reddit en MacRumors laten weten dat als je dit probleem bij Apple meldt, de AirPods gratis worden vervangen. Maar er is dus geen garantie dat het vervangende paar wel naar behoren werkt.

De vraag is nu daarom vooral of dit een probleem is met de hardware of software. Als het om een softwareprobleem gaat, kan het worden opgelost met een firmware-update.

Een MacRumors-lezer denkt een tijdelijke oplossing te hebben: “Ik ben er achter dat leeftijd en een beetje tinnitus wonderen doen voor het opheffing van ongewenste sissen en/of coil whine. Op mijn 61ste hoor ik alleen een mooi rinkelend geluid als ik niets afspeelt op mijn AirPods 3’s”. Maar omdat je oren beschadigen of plots oud worden geen realistische oplossingen zijn, is er gelukkig iets anders wat je kunt doen.

Oplossing AirPods 3 geluid

Sinds iOS 15 is het mogelijk om achtergrondgeluid aan te zetten. Binnen het Toegankelijkheid-menu van iOS kun je regen, een kabbelend beekje of ruis inschakelen, om op deze manier vervelende geluiden om je heen weg te filteren. Deze optie is er ook speciaal voor je AirPods.

Het idee is dat je het achtergrondgeluid aanzet en de slider vervolgens op 0 zet. Zo denken je AirPods dat er iets afspeelt waardoor het vervelende geluid niet te horen is, zonder dat je zelf iets hoort. Je doorloopt hiervoor de volgende stappen:

Ga naar Instellingen en kies voor ‘Toegankelijkheid’; Onder het kopje ‘Fysiek en motorisch’ kies je voor ‘AirPods’; Tik op ‘Toegankelijkheidsinstellingen voor geluid’; Tik op ‘Achtergrondgeluiden’ en zet het schuifje op groen bij ‘Achtergrondgeluiden’; Zet de volume-slider helemaal naar links zodat deze op ‘0’ staat.

Vervolgens kun je de functie ook razendsnel via het Bedieningspaneel in- en uitschakelen. Je tikt dan op het oortje en zet achtergrondgeluiden aan. Zie je deze optie niet in het Bedieningspaneel, dan moet je deze nog even toevoegen. Ga daarvoor naar ‘Instellingen > Bedieningspaneel’ en sleep ‘Horen’ naar boven.

Heb je zelf dit probleem ook? Laat dan van je horen in de reacties!

