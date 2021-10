AirPods 3 vs AirPods 2: dit zijn de grootste verbeteringen

Het waren twee lange jaren, maar Apple heeft eindelijk nieuwe AirPods aangekondigd. In deze vergelijking zetten we de AirPods 3 tegenover de vorige generatie: dit zijn de belangrijkste verschillen.

Lees verder na de advertentie.

AirPods 3 vs AirPods 2 vergelijking

Kort samengevat: de AirPods 3 zitten tussen de vorige AirPods en de AirPods Pro in, de duurdere en betere oordopjes. De nieuwe ‘gewone’ AirPods hebben bijvoorbeeld ongeveer hetzelfde design als de Pro-oortjes en kopiëren enkele audiofuncties, zoals Spatial Audio. Hierdoor kun je van surround sound genieten.

Ze zijn echter niet helemaal hetzelfde, want de AirPods 3 hebben bijvoorbeeld geen actieve ruisonderdrukking, in tegenstelling tot de AirPods Pro. Wil je meer weten? In deze AirPods 3 vs AirPods 2-vergelijking bespreken we alle verschillen tussen de oude en nieuwe garde. Tik op de onderstaande links om direct naar dat gedeelte van de vergelijking te gaan.

Inhoudsopgave Design Waterdichtheid Geluidskwaliteit Batterijduur Prijzen

Luxe design

Te beginnen met de meest zichtbare upgrade: het design. De derde generatie AirPods hebben een vernieuwd ontwerp dat doet denken aan de AirPods Pro.

AirPods 3

AirPods 2

De nieuwe ‘instap’-oortjes hebben bijvoorbeeld kortere steeltjes. Dat is fijn, want hierdoor heb je minder kans dat ze uit je oren glijden. Verder heeft Apple het design meer ergonomisch gemaakt door de bovenkant van de oordopjes iets meer kromming te geven. Ze passen hierdoor makkelijker in je oren.

Het oplaaddoosje van de nieuwe AirPods is trouwens ook een beetje onder handen genomen. Deze heeft nu wat meer rondingen en gaat dus de oplaadcase van de AirPods Pro achterna.

Waterdichtheid

In Nederland regent het veel en dus is het geen overbodige luxe om gadgets te kopen die niet schrikken van een beetje water. De AirPods 3 zijn gelukkig volledig waterdicht dankzij de IPX4-onderscheiding (net als de AirPods Pro).

Hierdoor kunnen ze tegen een regenbui, maar ook tijdens het sporten wat zweet opvangen – zonder het te begeven. De AirPods 2 kunnen (op papier) helemaal niet tegen water.

Zeg hallo tegen surround sound

Niet geheel onbelangrijk tijdens het bespreken van oordopjes: hoe klinken ze? Die vraag kunnen we pas écht beantwoorden zodra we de AirPods 3 hebben getest, maar onze verwachtingen zijn hoog.

De nieuwe AirPods hebben namelijk meerdere nieuwe audiofuncties gekregen. Denk bijvoorbeeld aan Spatial Audio, een functie die eerst alleen bruikbaar was op de AirPods Pro en AirPods Max-hoofdtelefoon.

Spatial Audio zorgt ervoor dat je van surround sound kunt genieten. Tijdens het kijken van een film lijkt het geluid om je heen te bewegen. Als er in een scène links in beeld een schot klinkt, dan hoor je het geluid van de kogel ook langs je linkeroor gaan.

Ook nieuw op de AirPods 3: Adaptive EQ. Deze audiotechniek past de toonhoogte van muziek automatisch aan op de vorm van jouw oor. Het geluid wordt hierdoor ‘warmer’ en voller.

Batterijduur

Batterijduur is ontzettend belangrijk voor draadloze oordopjes. Er is niets irritanter dan fantastisch klinkende oortjes die je om de haverklap moet opladen omdat ze weer leeg zijn.

Gelukkig zit het bij de AirPods 3 wel snor hiermee, want ze hebben een batterijduur van 6 uur. De oplaadcase bevat genoeg stroom om de oortjes nog vier keer op te laden. In totaal hebben de AirPods 3 daarom een gebruikersduur van 30 uur.

Dat is 6 uur meer dan de AirPods 2. De vorige Apple-oortjes hebben namelijk een standaard batterijduur van 5 uur, met nog 19 uur aan stroom in de oplaadcase.

Er is nog een verschil tussen de AirPods 3 en 2. De nieuwe variant laadt namelijk sneller op dan zijn voorganger. Volgens Apple hoef je de dopjes maar vijf minuten in het oplaaddoosje te stoppen, om weer een uur naar muziek te kunnen luisteren.

Prijzen

De nieuwe AirPods kosten 199 euro en zijn verkrijgbaar vanaf 26 oktober. Ze zijn bij verschijning dus twee tientjes duurder dan de voorgangers, maar je kan ze dan wel standaard draadloos opladen.

Apple AirPods 3 prijzen vergelijken Bekijk product We hebben momenteel geen Apple AirPods 3 prijzen. Bekijk alle Apple producten. Alle Apple producten

Kies je liever voor de oudere versie? Dat kan: Apple blijft de AirPods 2 namelijk verkopen. De tweede generatie oordopjes heeft een prijsverlaging gekregen en kosten nu 149 euro.