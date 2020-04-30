Sim Only abonnementen met onbeperkt internet vergelijken
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31 resultaten vanaf € 16,67
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Sim only (20GB data)
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Sim only (10GB data)
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Budget Thuis sim only
onbeperkt min
onbeperkt GB (5G - 25 Mbit/s)
2 jaar
€ 16,67 p/m
Eenmalig: € 0,00
Budget Thuis sim only
onbeperkt min
onbeperkt GB (5G - 25 Mbit/s)
1 jaar
€ 17,50 p/m
Eenmalig: € 0,00
Budget Thuis sim only
onbeperkt min
onbeperkt GB (5G - 25 Mbit/s)
1 maand
€ 24,00 p/m
Eenmalig: € 0,00
Odido sim only
onbeperkt min
onbeperkt GB (5G - 20 Mbit/s)
2 jaar
€ 25,00 p/m
Eenmalig: € 0,00
Odido sim only
onbeperkt min
onbeperkt GB (5G - 20 Mbit/s)
1 jaar
€ 26,00 p/m
Eenmalig: € 0,00
Odido sim only
onbeperkt min
onbeperkt GB (5G - 20 Mbit/s)
1 maand
€ 27,50 p/m
Eenmalig: € 0,00
Vodafone sim only
150 min
onbeperkt GB (5G - 1 Gbit/s)
2 jaar
€ 27,50 p/m
Eenmalig: € 0,00
KPN sim only
onbeperkt min
onbeperkt GB (5G - 50 Mbit/s)
2 jaar
€ 28,00 p/m
Eenmalig: € 0,00
Vodafone sim only
150 min
onbeperkt GB (5G - 1 Gbit/s)
1 jaar
€ 28,50 p/m
Eenmalig: € 0,00
KPN sim only
onbeperkt min
onbeperkt GB (5G - 50 Mbit/s)
1 jaar
€ 29,00 p/m
Eenmalig: € 0,00
Vodafone sim only
onbeperkt min
onbeperkt GB (5G - 1 Gbit/s)
2 jaar
€ 30,00 p/m
Eenmalig: € 0,00
KPN sim only
onbeperkt min
onbeperkt GB (5G - 50 Mbit/s)
1 maand
€ 30,50 p/m
Eenmalig: € 0,00