Sim Only abonnementen met onbeperkt internet vergelijken

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31 resultaten vanaf € 16,67
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Sim only (20GB data)
Odido
Dubbele data met Odido thuis
  • Extra data en korting met klantvoordeel
  • Gratis 5G internet
  • Maandelijks aanpasbaar
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Sim only (10GB data)
Simyo
40GB voor €6,50 per maand
  • Betrouwbaar KPN netwerk
  • Extra voordeel met KPN Combivoordeel
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Budget Thuis sim only
onbeperkt min
onbeperkt GB (5G - 25 Mbit/s)
2 jaar
Budget Thuis
€ 16,67 p/m
Eenmalig: € 0,00
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Budget Thuis sim only
onbeperkt min
onbeperkt GB (5G - 25 Mbit/s)
1 jaar
Budget Thuis
€ 17,50 p/m
Eenmalig: € 0,00
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Budget Thuis sim only
onbeperkt min
onbeperkt GB (5G - 25 Mbit/s)
1 maand
Budget Thuis
€ 24,00 p/m
Eenmalig: € 0,00
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Odido sim only
onbeperkt min
onbeperkt GB (5G - 20 Mbit/s)
2 jaar
Odido
€ 25,00 p/m
Eenmalig: € 0,00
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Odido sim only
onbeperkt min
onbeperkt GB (5G - 20 Mbit/s)
1 jaar
Odido
€ 26,00 p/m
Eenmalig: € 0,00
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Odido sim only
onbeperkt min
onbeperkt GB (5G - 20 Mbit/s)
1 maand
Odido
€ 27,50 p/m
Eenmalig: € 0,00
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Vodafone sim only
150 min
onbeperkt GB (5G - 1 Gbit/s)
2 jaar
Vodafone
€ 27,50 p/m
Eenmalig: € 0,00
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KPN sim only
onbeperkt min
onbeperkt GB (5G - 50 Mbit/s)
2 jaar
KPN
€ 28,00 p/m
Eenmalig: € 0,00
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Vodafone sim only
150 min
onbeperkt GB (5G - 1 Gbit/s)
1 jaar
Vodafone
€ 28,50 p/m
Eenmalig: € 0,00
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KPN sim only
onbeperkt min
onbeperkt GB (5G - 50 Mbit/s)
1 jaar
KPN
€ 29,00 p/m
Eenmalig: € 0,00
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Vodafone sim only
onbeperkt min
onbeperkt GB (5G - 1 Gbit/s)
2 jaar
Vodafone
€ 30,00 p/m
Eenmalig: € 0,00
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KPN sim only
onbeperkt min
onbeperkt GB (5G - 50 Mbit/s)
1 maand
KPN
€ 30,50 p/m
Eenmalig: € 0,00
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