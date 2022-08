Sony WH-1000XM5 review: dé koptelefoon voor ultieme stilte

Ik heb de eer gehad om de nieuwste koptelefoon van Sony, de WH-1000XM5, een tijdje mogen testen. Is deze koptelefoon de hoge prijs waard? Ontdek het in dit artikel!

Sony WH-1000XM5: nieuwe high-end koptelefoon

De nieuwe high-end headset van Sony, de WH-1000XM5, volgt de succesvolle WH-1000XM4 op. Deze voorganger stond al bekend om uitstekend geluid en nog betere ruisonderdrukking. Nadat ik deze koptelefoon voor een halve maand heb mogen gebruiken kan ik je alvast een klein tipje van de sluier geven: het is een fijn model!

Maar is de Sony WH-1000XM5 ook de 420 euro, die je voor deze top-koptelefoon neerlegt, waard? In deze review neem ik alle aspecten onder de loep en geef ik je antwoord op deze vraag.

De geluidskwaliteit van de Sony WH-1000XM5

Laat ik maar meteen beginnen met het allerbelangrijkste: de geluidskwaliteit. Dit is toch vaak de reden waarom je een duur model als de Sony WH-1000XM5 aanschaft. Om met de deur in huis te vallen; ja het model omringt je met een warm en helder geluid.

De meeste moderne koptelefoons zijn voor mijn gevoel vaak té gefocust op het bas-geluid. Bij deze Sony WH-1000XM5 vielen de warme ondertonen me echter reuze mee. Ze dragen de muziek goed en klinken gebalanceerd. Voor de hiphop-fan is het misschien fijner om de bas iets harder te zetten. Zelf heb ik de hoge tonen van de koptelefoon met de equalizer een beetje opgeschroefd. Dit is puur omdat ik fan ben van een nóg helderdere tonen, die vocalen mooi accentueren. De Sony WH-1000XM5 laat hier heel duidelijk zijn kracht zien.

Het échte verschil op het gebied van geluidskwaliteit merk je ten opzichte van andere koptelefoons niet heel goed op een streamingsservice als Spotify. De hifi-versie van de Zweedse gigant is al jaren geleden aangekondigd, maar nog steeds niet beschikbaar. Voor de ultieme luisterervaring zou je moeten kiezen voor lossless-audio die je krijgt bij een abonnement op Apple Music. Op deze manier kan je met de WH-1000XM5 ook genieten van Sony’s ‘360 Reality Audio’ (of in Apple termen: Spatial Audio).

Ik heb zelf, mede omdat ik de volle aandacht wil geven aan muziek en de muzikanten, een grote cd/lp-collectie met een mooie versterker. Je merkt pas echt dat het geluid van de Sony WH-1000XM5 uitstekend is als je het niet streamt via bluetooth of het internet. De meegeleverde kabel is daarom ook een fijne toevoeging. Niet alles hoeft draadloos te zijn! Echter, als ik de muziek op deze hoogste kwaliteit luister, merk ik niet veel verschil met de voorganger van deze high-end koptelefoon.

Ruisonderdrukking & Draagcomfort

Het grote verschil met de voorganger, de Sony WH-1000XM4, is de kwaliteit van ruisonderdrukking. Dit is natuurlijk altijd al het unieke verkooppraatje van Sony geweest voor deze WH-100XM-serie. Bij de WH-1000XM4 werden er nog acht microfoons gebruikt om het geluid op te vangen en uit te phasen. Bij de Sony WH-1000XM5 zijn dat er maar liefst acht. Deze zijn verdeeld en verstopt in beide oorschelpen.

Het valt me op dat, ten opzichte van de voorganger, de ruisonderdrukking een stuk beter werkt. Hij filtert windgeruis tijdens het fietsen beter weg en het overblijvende geluid na de ruisonderdrukking is zachter én ietsje hoger. Het klinkt dus minder als een bromfiets en meer als de golven van de zee. Ideaal toch?

Qua draagcomfort bevalt de Sony WH-1000XM5 me heel goed. Hij voelt licht aan, hoewel de 250 gram aan de zware kant is voor ruisonderdrukkende koptelefoons. Na een tijdje dragen heb ik niet eens meer door dat ik een koptelefoon op heb. Zeker als ik de ruisonderdrukking heb ingeschakeld. Bovendien is de pasvorm zó ingesteld dat als ik heftig beweeg (zoals bij een hoofd-schud-test), deze koptelefoon niet van mijn hoofd afvalt.

Ik verkies de Sony WH-1000XM5 vaak boven mijn (semi-professionele) studiospeakers, zeker door de pasvorm. Dit zorgt voor een ultieme stilte en daarmee ook voor een volle focus. Ook op het drukste punt van mijn stad, waar schepen, treinen en auto’s samen komen, waan je je door de ruisonderdrukking in een natuurgebied.

Het design en de levensduur van de accu

Het grootste nadeel van de Sony WH-1000XM5 ten opzichte van zijn voorganger is het feit dat je de oorschelpen niet meer kan invouwen. Ik vind dit persoonlijk geen probleem, maar kan me wel voorstellen dat dit voor sommigen een obstakel kan zijn. Het meegeleverde hoesje voor de koptelefoon is elegant en past ook prima in je tas. Echter, als je vaak een overvolle rugzak of laptop-tas meedraagt, kan het zijn dat deze koptelefoon er niet meer bij past.

Het ontwerp is slanker is dan voorheen, zonder dat dit vervelend is. Het verstellen van de WH-1000XM5 gaat enorm soepel en de acht microfoons zijn goed weggewerkt in het design. De Sony WH-1000XM5 komt in een eco-vriendelijke verpakking, gemaakt van karton. In eerste instantie voelde dit enigszins vreemd en goedkoop aan, maar in realiteit kijk je nooit meer om naar deze verpakking. Goeie zet Sony!

Ik heb deze koptelefoon nu twee weken lang elke dag een aantal uur in gebruik. Toch heb ik hem pas één keer hoeven opladen. Met de ruisonderdrukking aan, luister je volgens Sony zelf maar liefst 30 uur naar muziek of podcasts. En dit blijkt echt te kloppen. Daarnaast beschikt de Sony WH-1000XM5 ook over snelladen. Als ik de hoofdtelefoon 3 minuten oplaadt, kan deze er vervolgens weer 3 uur tegenaan.

De extra functies en de Sony-app

Je verwacht van een koptelefoon met een adviesprijs van 420 euro dat er enorm veel handige extra functies op zitten. Dat is zeker het geval. Het fijne vind ik echter dat deze niet overweldigend aanvoelen. Ze zijn fijn weggewerkt in het design en de app.

Zo is het mogelijk om met twee apparaten tegelijkertijd te verbinden. Dit gaat erg vloeiend. De geluidjes van de verbinding vind ik echter nog een beetje wennen. Ze lijken enorm erg op het uit- en aanzetten van de koptelefoon. Ook de besturing van je muziek (harder, zachter, volgende, etc.) is voor mij nog iets te teder. Ik druk vaak iets te hardhandig op de rechter oorschep, waardoor ik de ‘Talk Trough’-modus activeer in plaats van een volgend nummer op te zetten.

Over die ‘Talk Trough’-functie gesproken, deze is enorm handig en werkt misschien wel iets té soepel. Hetzelfde geldt voor de ‘pauzeer als je de koptelefoon afdoet’-optie en de ‘Speak-To-Chat’-functie. Gelukkig kan je deze functies uitzetten in de speciale en overzichtelijke Sony-app. Om de ‘adaptieve geluidsregeling’-functie te testen, heb ik helaas de koptelefoon nog niet lang genoeg in gebruik. Deze houdt namelijk bij hoe en wanneer ik de hoofdtelefoon opzet, en past daar het geluid en ruisonderdrukking op aan.

De Sony WH-1000XM5 kopen en vergelijken

Natuurlijk is deze koptelefoon niet de je enige optie. Maar als je heel veel geeft om een goede ruisonderdrukking, is deze zeker het overwegen waard. Ook voor de audiofiel is de Sony WH-1000XM5 zeker een aanrader. Als je echter niet zo veel geld wil uitgeven, raad ik je aan om een ouder model van deze serie te kopen. De Sony WH-1000XM4 of de WH-1000XM3 verschillen niet beduidend veel van deze high-end koptelefoon. Sony blijft maar goede koptelefoons op de markt brengen!

Wil je checken hoe deze koptelefoon afsteekt tegenover andere modellen uit dezelfde prijscategorie? Lees dan ons vergelijkingsartikel met de AirPods Max van Apple. De Sony WH-1000XM5 heeft een adviesprijs van 420 euro. Hij is echter, omdat hij al een paar maanden oud is, een beetje in prijs gedaald.

