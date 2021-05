Apple heeft Apple Music met Lossless Audio en Spatial Audio officieel onthuld. Deze nieuwe versie van Apples muziekdienst biedt een hogere geluidskwaliteit. Dit moet je er over weten.

Apple Music met Lossless Audio onthuld

Muziekliefhebbers opgelet: Apple Music is vanaf juni ook beschikbaar met ‘Lossless Audio’, waardoor muziek beter klinkt met rijkere details. Meer dan 75 miljoen nummers zullen Lossless Audio ondersteunen vanaf juni.

Het goede nieuws is bovendien dat je hier niets extra’s voor hoeft te betalen. De verbeterde geluidskwaliteit zul je vooral merken als je een high-end koptelefoon of speaker gebruikt.

Opvallend: deze hogere geluidskwaliteit is exclusief voor Apple Music en dus niet beschikbaar in de iTunes Store. De enige manier om naar muziek met deze hoge kwaliteit te luisteren, is door een abonnement op Apples muziekdienst te nemen.

Spatial Audio in Apple Music vanaf juni beschikbaar

Daarnaast wordt Spatial Audio toegevoegd in samenwerking met Dolby Atmos. Artiesten moeten zelf kiezen of ze deze feature ondersteunen. Om die reden zullen er geleidelijk steeds meer albums opduiken die hier gebruik van maken. Apple maakt speciale afspeellijsten met deze nummers en voegt een speciaal logootje toe aan muziek die met Spatial Audio is opgenomen. Volgens Apple gaat het bij de start om ‘duizenden nummers’ die je op deze manier kunt beluisteren.

Spatial Audio simuleert surround sound met ondersteunende koptelefoons, zodat je het geluid rondom je hoort. Om gebruik te maken van Spatial Audio heb je AirPods of Beats-koptelefoons met de H1- of W1-chip nodig. Daarnaast ondersteunen de speakers van de nieuwste iPhones, iPads en Macs de functie ook.

Lossless Audio is een speciaal soort muziekbestand waarin geen details verloren zijn gegaan. Normaal gesproken wordt er een verkleinde versie van de opname gebruikt op streamingdiensten, zodat deze minder opslag vereist en minder data verbruikt.

Dit is een voordeel voor mensen met weinig opslag op hun apparaat of luisteraars met een beperkte databundel, maar een nadeel voor muziekliefhebbers die in de hoogst mogelijke kwaliteit naar muziek wil luisteren.

Ondertussen gaan steeds meer koptelefoons en speakers lossless audio ondersteunen, maar daar heb je pas iets aan als de muziekdienst die je gebruikt dit ook doet. Apple geeft nu gehoor aan de muziekliefhebbers door ook met Apple Music een HiFi-optie aan te bieden.

Geen extra kosten maakt Apple Music uniek

Dat Apple met een premium versie van zijn muziekdienst zou komen, hing al even in de lucht. Het bedrijf plaatste zelfs een korte video in de Muziek-app met de tekst: ‘Muziek staat op het punt om voorgoed te veranderen’.

Apple is niet de enige muziekdienst met een HiFi-abonnement. Ook Spotify heeft sinds februari een Spotify HiFi-versie die 5 tot 10 dollar per maand duurder is dan een regulier abonnement. Spotify HiFi is echter nog niet in Nederland beschikbaar, terwijl Apple Music HiFi dat wel is.