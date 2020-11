De kleinste en grootste iPhone 12 richten zich duidelijk op hele andere doelgroepen. Toch ontlopen ze elkaar maar weinig qua functies en specificaties. In deze eerste indruk ga ik aan de slag met de iPhone 12 mini én iPhone 12 Pro Max.

Eerste indruk van de iPhone 12 mini en Pro Max

Alle iPhone 12-telefoons zijn inmiddels verkrijgbaar. Nadat het instapmodel en de iPhone 12 Pro al een tijdje te koop zijn, kun je nu ook de iPhone 12 mini en iPhone 12 Pro Max op de kop tikken. Met die laatste twee gaan we in deze eerste indruk aan de slag, de definitieve reviews met aankoopadviezen komen volgende week.

iPhone 12 mini eerste indruk

Klein. Dat is het eerste wat ik dacht toen ik de iPhone 12 mini in handen kreeg. Dat gevoel begint al op het moment dat je de verpakking ziet. Die is dankzij het ontbreken van een adapter en EarPods kleiner dan ooit tevoren. In de doos zit slechts een oplaadkabel. Deze is volgens Apple overigens wel flink steviger dan zijn voorganger en moet daardoor dus minder snel breken.

Door naar de telefoon zelf. De iPhone 12 mini mag zich met recht “mini” noemen. Helemaal wanneer je ‘m naast de 12 Pro Max legt valt op hoe compact het toestel is. Het toestel is met zijn 5,4 inch-scherm dan ook een flinke slag kleiner dan de ‘gewone’ iPhone 12 (met 6,1 inch-scherm) en zal voor de meeste mensen gemakkelijk met één hand te bedienen zijn.

Nieuw design, oud probleem

Daarover gesproken, het hoekige design zorgt er wel voor dat de telefoon iets anders in de handen ligt dan vorige iPhone-modellen. Apple is namelijk overgestapt naar een nieuw design. De behuizing is voortaan hoekig, de randen zijn ‘harder’ en het scherm ligt plat op het frame.

Over het algemeen vind ik de iPhone 12 mini een fraai vormgegeven toestel, maar over de achterkant ben ik minder te spreken. Deze is namelijk echt een magneet voor vingerafdrukken, net zoals de iPhone 4s destijds bijvoorbeeld was. Dat is jammer, want de reflecterende afwerking komt juist tot zijn recht wanneer ‘ie vrij kan stralen.

Eindelijk oled

De verschillen tussen de instap-iPhones en Pro-modellen zijn dit jaar kleiner dan ooit tevoren. Hierin is een grote rol weggelegd voor de schermtechniek. De iPhone 12 mini (en iPhone 12) hebben namelijk niet langer een lcd-paneel, zoals de iPhone 11, maar een oled-scherm. Dat is goed nieuws, want oled streeft lcd op alle vlakken voorbij.

Het Super Retina XDR-scherm, zoals de Apple-marketingnaam van het 12 mini-scherm luidt, heeft hierdoor een veel breder kleurbereik, hoger contrast en de zwarttinten ogen dieper. De meerwaarde van dit scherm moet vooral op de lange termijn blijken, maar de eerste filmpjes die ik heb bekeken ogen fraai.

Dubbele camera

Minder revolutionair is de camera. Wederom kiest Apple op de achterkant voor twee 12 megapixel-lenzen: de primaire lens krijgt versterking van een groothoeklens. Laatstgenoemde gebruik je onder meer voor het vastleggen van grote groepen of bijvoorbeeld landschapsfoto’s.

Qua hardware is er weinig gesleuteld aan de camera. Die vlieger gaat niet op voor de software: daar heeft Apple namelijk wel forse stappen gezet. De Nachtmodus werkt nu bijvoorbeeld op alle lenzen, dus ook de selfiecamera.

Verrassing: MagSafe

Eén van de grootste verrassingen tijdens de presentatie van de iPhone 12 was de aankondiging van MagSafe. Dankzij deze magnetische aansluiting kun je allerlei accessoires op de achterkant van de iPhone 12-telefoons ‘klikken’, zoals een hoesje voor je pasjes. Ook kun je MagSafe bijvoorbeeld gebruiken voor het draadloos opladen.

Conclusie iPhone 12 mini eerste indruk

De iPhone 12, maar dan kleiner. Zo kun je de iPhone 12 mini het best omschrijven. Mensen vragen al jaren om een high-end Apple-telefoon in een compact jasje en met de 12 mini wordt deze groep mensen op hun wenken bediend. De kleinste iPhone 12 kan alles wat zijn grotere broer kan, maar is een stuk handzamer. Bovendien is het toestel dankzij dit kleinere schermformaat een stuk goedkoper en daarmee een interessante deal.

iPhone 12 Pro Max: eerste indruk

Door naar de grootste Apple-telefoon ooit: de iPhone 12 Pro Max. De nieuwe Pro Max heeft een 6,7 inch-scherm, de 11 Pro Max moest het met 6,5 inch doen.

Dit is een knappe prestatie van Apple, want de nieuwe Pro Max is qua afmetingen maar ietsjes groter dan zijn voorganger uit 2019. De voorkant van het toestel is dus efficiënter ingericht, waardoor het effectieve schermoppervlak naar verhouding is toegenomen. Bovendien zorgt het nieuwe, platte design ervoor dat de 12 Pro Max zelfs iets dunner is geworden.

Zwaar, maar stijlvol

Desondanks is de iPhone 12 Pro Max gigantisch, helemaal wanneer je ‘m naast de kleinste iPhone 12 zet. Nu zullen sommigen dit forse formaat fijn vinden, een groter scherm is bijvoorbeeld fijner voor het kijken van films, maar ik vind de Pro Max wel behoorlijk zwaar. Hij tikt 226 gram aan op de weegschaal, net als de iPhone 11 Pro Max.

Mogelijk valt dit gewicht me zo op omdat ik tegelijkertijd de iPhone 12 mini gebruik, die natuurlijk veel lichter is. Qua design trekt de Pro Max overigens wel aan het langste eind. De mat afgewerkte achterkant oogt veel stijlvoller en is bovenal een stuk minder gevoelig voor vingerafdrukken.

Grotendeels identiek aan iPhone 12 Pro

In basis is de iPhone 12 Pro Max hetzelfde toestel als de iPhone 12 Pro, die we eerder al uitgebreid hebben besproken, dus we houden het kort in deze eerste indruk en staan vooral stil bij de verschillen.

De Pro Max is groter dan het instap-Pro-model, heeft een langere accuduur en betere camera. Hij heeft bijvoorbeeld 2,5 keer optische zoom, waarbij je dus zonder kwaliteitsverlies het beeld dichterbij haalt, terwijl de reguliere Pro op 2 blijft steken. Ook heeft de grootste iPhone ooit een fysiek meebewegende sensor, die in actie komt op het moment wanneer je tijdens het fotograferen het beeld stabiel probeert te krijgen.

Focus op camera

De eerste kiekjes die ik met de iPhone 12 Pro Max heb zien er fantastisch uit. Scherpstellen op kleine onderdelen gaat vlekkeloos, de kleuren ogen fraai en ook met de contrasten zit het wel snor. De Nachtmodus heb ik nog niet uitgebreid kunnen testen, maar de eerste resultaten beloven veel goeds.

Nieuw dit jaar: de LiDAR-scanner. Deze sensor meet de afstand van de camera tot een object, of persoon. De camera kan hierdoor beter inschatten hoe ver of dichtbij iemand is en daarop de instellingen aanpassen. In praktijk ga je de LiDAR-scanner dus met name tegenkomen tijdens portretfotografie, of wanneer je de nieuwe Meten-app gebruikt.

Conclusie iPhone 12 Pro Max eerste indruk

De iPhone 12 Pro Max heeft het grootste iPhone-scherm ooit, voelt oerdegelijk aan en oogt dankzij zijn mat afgewerkte achterkant een stuk stijlvoller dan de iPhone 12 en iPhone 12 mini. Ook trekt de Pro Max dankzij drie lenzen en de toevoeging van een LiDAR-scanner aan het langste eind wat fotografie betreft. Daartegenover is de grootste iPhone 12 wel een stuk duurder dan zijn kleinere broers en daarmee vooral interessant voor een kleiner publiek.

Op naar de reviews

Over sommige onderdelen is nu nog weinig te zeggen. De A14-chip van de iPhone 12-toestellen is op papier bijvoorbeeld een snelheidsmonster, maar de praktijk moet uitwijzen of dit werkelijk zo is. En hoe zit het met de accuduur van de iPhone 12 mini? De eerste reviews van internationale media waren kritisch op dit vlak.

De komende dagen ga ik flink aan de slag met de iPhone 12 mini en iPhone 12 Pro Max en de resultaten daarvan lees je volgende week in de reviews. Weet je genoeg en wil je één van de twee toestellen in huis? Gebruik dan onderstaande prijsvergelijkers om de beste deal te vinden. Check vooraf wel even ons levertijd-artikel, want alle iPhone 12-modellen zijn momenteel slecht op voorraad.