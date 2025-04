WhatsApp heeft nu ook Meta AI (en uitschakelen is niet mogelijk)

WhatsApp heeft er een nieuwe functie bij, maar die is helaas niet uit te schakelen. Dit moet je weten over Meta AI in WhatsApp.

WhatsApp heeft Meta AI

Meta heeft een nieuwe functie toegevoegd aan WhatsApp! De berichtendienst is uitgebreid met Meta AI, de nieuwe chatbot van het bedrijf. Meta AI is vergelijkbaar met ChatGPT en wordt geleidelijk uitgerold bij gebruikers van WhatsApp over de hele wereld. Eerder werd de nieuwe chatbot al toegevoegd aan Facebook en Instagram, nu komt Meta AI ook naar WhatsApp. De chatbot geeft antwoord op vrijwel al je vragen of opdrachten.

Je vindt Meta AI in de vorm van een blauwe cirkel rechtsonder in je lijst met gesprekken in WhatsApp. Boven ‘Instellingen’ verschijnt deze cirkel vanzelf, zodra de chatbot beschikbaar is op je iPhone. Wil je een gesprek starten met Meta AI? Om dat te doen tik je op de blauwe cirkel, vervolgens start een nieuw gesprek en kun je een opdracht of vraag invoeren. Verwijder je Meta AI liever uit je lijst? Dan hebben we slecht nieuws, want dat is niet mogelijk.

Meta AI niet uit te schakelen

Meta AI wordt automatisch toegevoegd aan WhatsApp, daar hoef je geen update voor uit te voeren. Meta heeft al aangegeven dat de chatbot niet te verwijderen is uit de berichtendienst. Dat betekent dat de blauwe cirkel altijd zichtbaar is in WhatsApp, ook als je de nieuwe functie helemaal niet gebruikt. Je kunt het gesprek met Meta AI wel weghalen uit de lijst met alle chats in WhatsApp.

Dat gesprek wordt automatisch gestart, zodra je een vraag of opdracht invoert bij Meta AI in WhatsApp. Gebruikers van WhatsApp krijgen vervolgens de mogelijkheid om de chat te archiveren of te verwijderen uit je lijst met gesprekken. Op die manier staat het gesprek met Meta AI in ieder geval niet tussen de chats met andere contactpersonen. De chatbot werkt overigens nog niet optimaal, want Meta AI is (nog) niet beschikbaar in het Nederlands.

Bezwaar maken tegen Meta AI

De eerste gebruikers in Nederland kunnen al aan de slag met Meta AI in WhatsApp. Het uitrollen van nieuwe functies duurt doorgaans een aantal weken, waardoor het nog even kan duren voordat de chatbot verschijnt op je iPhone. Pas wel op met de gegevens die je deelt met Meta AI, want alle gegevens die je verstuurt naar de chatbot zijn zichtbaar voor Meta. Ook worden ze gebruikt voor het trainen van Meta AI.

Dat geldt niet voor de berichten die je verstuurt en ontvangt in andere gesprekken, want die zijn versleuteld. Meta kan die gegevens dus niet inzien of gebruiken voor het trainen van Meta AI. Bij de informatie die je deelt op Facebook en Instagram, eveneens bedrijven van Meta, is dat wél het geval. Daar moet je bezwaar maken, als je niet wilt dat jouw gegevens worden gebruikt voor Meta AI. Benieuwd hoe je dat doet? Lees dan hier hoe bezwaar maakt op Facebook en Instagram!