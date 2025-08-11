WhatsApp Meta AI uitzetten: zo doe je dat in alle gesprekken

WhatsApp heeft een nieuwe functie geïntroduceerd, waarmee je Meta AI kunt uitzetten in alle gesprekken. Zo doe je dat!

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

WhatsApp Meta AI uitzetten

Zie jij sinds kort een blauwe cirkel in WhatsApp? In dat geval kun je Meta AI gebruiken bij de berichtendienst. Meta AI is de nieuwe chatbot van WhatsApp, die antwoord geeft op vrijwel al je vragen of opdrachten. Deze chatbot heeft geen toegang tot alle berichten in WhatsApp, alleen tekstberichten waarin je Meta AI vermeldt worden gelezen. WhatsApp heeft Meta AI inmiddels uitgerold bij vrijwel alle gebruikers, maar gaf geen mogelijkheid voor het uitzetten van de chatbot.

Daar is nu verandering in gekomen, want WhatsApp heeft een nieuwe functie aan alle gesprekken toegevoegd. Met ‘Geavanceerde privacy voor chats’ worden alle AI-functies in een gesprek uitgeschakeld. Op deze manier kun je Meta AI voor alle gesprekken in WhatsApp tóch uitzetten. Wil jij voorkomen dat de chatbot in één van je privé- of groepsgesprekken wordt genoemd? Dan is het verstandig om de nieuwe feature van WhatsApp in te schakelen.

Zo doe je dat

In de nieuwste versie van WhatsApp zijn de instellingen voor gesprekken uitgebreid. WhatsApp introduceert ‘Geavanceerde privacy voor chats’. Met deze functie ingeschakeld blijven je persoonlijke berichten beveiligd met end-to-end versleuteling, maar krijg je er nog een beveiligingslaag bij. Zo zorgt de feature er ook voor dat je Meta AI in het gesprek op WhatsApp kunt uitzetten. Dat doe je als volgt:

Open ‘WhatsApp’; Ga naar een gesprek waar je Meta AI wilt uitschakelen; Tik op de naam boven het (groeps)gesprek; Kies voor ‘Geavanceerde privacy voor chats’; Zet de schakelaar achter ‘Geavanceerde privacy voor chats’ aan.

Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Met Geavanceerde privacy voor chats kun je Meta AI voor een gesprek in WhatsApp uitzetten. Let wel op, want de functie zorgt er ook voor dat media niet automatisch wordt opgeslagen in je filmrol. Alle afbeeldingen en video’s in een gesprek moet je daardoor handmatig opslaan op je iPhone. Daarnaast kun je geen export meer maken van het gesprek in WhatsApp met Geavanceerde privacy voor chats ingeschakeld.

Meer over WhatsApp

De nieuwe functie van WhatsApp is niet alleen bedoeld voor het uitzetten van Meta AI, maar zorgt ook voor een verbeterde beveiliging van gesprekken. Het is daarom aan te raden om Geavanceerde privacy voor chats overal in te schakelen, zodat je zeker weet dat je persoonlijke berichten veilig blijven. Het is helaas niet mogelijk om de functie voor alle chats in één keer in te schakelen, dat moet je voor ieder gesprek apart doen.

Het uitzetten van Meta AI is nu per gesprek mogelijk, maar je kunt de nieuwe chatbot niet volledig verwijderen uit WhatsApp. Zo blijft de blauwe cirkel in de lijst met alle chats zichtbaar, die kun je niet weghalen. Het privégesprek met Meta AI kun je wél verwijderen. Veeg daarvoor het gesprek in de lijst met alle chats naar links, tik op ‘Meer’ en kies voor ‘Verwijder chat’. Vond je deze tip handig? Lees dan hier meer over WhatsApp: