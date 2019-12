Als je praat over iPhones, dan kun je niet om allerlei termen heen. Voor de één gesneden koek, maar voor de ander niets meer dan een serie willekeurige letters. In Schermen met Termen #11 leggen we uit: wat is key travel? Wat is VRAM? En meer.

Schermen met Termen #11: wat is key travel?

Lang niet iedereen snapt wat veel gebruikte termen rond technologie betekenen. Terwijl de één niet beter weet, is het voor de ander haast een andere taal. Ook op iPhoned komen vaak termen langs die we als vanzelfsprekend zien. Daarom gaan we in de rubriek ‘Schermen met Termen’ maandelijks dieper in op een aantal termen uit het nieuws.

Apple heeft een nieuwe 16 inch-MacBook Pro uitgebracht. Kijk je in de Apple Store wat deze indrukwekkende laptop allemaal voor je in petto heeft, dan krijg je een hele hoop technische termen te zien. In deze editie van Schermen met Termen leggen we je uit wat dat allemaal betekent.

Wat is narrow-band led-verlichting?

Apple: “Dankzij de narrow-band led‑achter­grond­verlichting kan MacBook Pro het brede P3‑kleurenspectrum natuurgetrouw weergeven.”

Licht kan over een breed spectrum aan kleuren en helderheid naar je ogen worden gestuurd. Een led-lampje kan bijvoorbeeld de kleur rood of blauw verzenden. Met narrow-band wordt bedoeld dat de minuscule led-lampjes in het scherm hele specifieke kleuren kunnen verzenden.

Bij het scherm van de MacBook Pro zorgt dat dus voor enorm veel variatie binnen het kleurenspectrum. Daardoor kan het beeld natuurgetrouw worden weergegeven, omdat er zoveel verschillende kleuren mogelijk zijn.

Wat is VRAM?

Apple: “Als je kiest voor 8 GB GDDR6 VRAM, profiteer je van 80 procent snellere prestaties vergeleken met de Radeon Pro Vega 20, wanneer je bijvoorbeeld kleurcorrecties uitvoert in DaVinci Resolve.”

VRAM staat voor video random-access memory. In dit geval gaat dat om het geheugen van de grafische kaart. Dat is geheugen dat specifiek gereserveerd is voor de grafische elementen. Eigenlijk staat VRAM voor geheugen waar tegelijkertijd op geschreven en gelezen kan worden, maar tegenwoordig wordt het steeds vaker gebruikt om gewoonweg het geheugen van de videokaart te benoemen.

Wat is key travel?

Apple: “Het nieuwe Magic Keyboard heeft een vernieuwd schaar­mechanisme met een key travel van 1 mm, waardoor je makkelijker, preciezer en stiller typt.”

De nieuwe MacBook Pro heeft eindelijk een nieuw toetsenbord, na alle kritiek voor het vlindertoetsenbord in de vorige edities. Deze keer zit er een schaarmechanisme in plaats van een vlindermechanisme onder de toetsen.

Dat lijkt helemaal nieuw, maar eigenlijk is dat praktisch hetzelfde mechanisme dat werd gebruikt voordat het vlindermechanisme werd geïntroduceerd. Het verschil is dat het toetsenbord iets dikker is, maar ook dat er minder kans is dat een klein vuiltje de toetsen kapot maakt.

De term ‘key travel’ is de afstand die de toets moet afleggen om de bodem te raken bij het indrukken. Een kleine key travel zorgt meestal voor lichte toetsaanslagen, terwijl een grotere afstand vaak zorgt voor toetsen die zwaarder aanvoelen en luider zijn. Het ligt er maar net aan waar je voorkeur ligt.

Wat is Secure Enclave?

Apple: “Deze [Apple T2 Security] chip heeft een Secure Enclave-coprocessor die Touch ID aanstuurt en de basis vormt voor veilig opstarten en versleutelde opslag.”

Secure Enclave is iets wat je alleen in Apple-apparaten tegenkomt. Deze chip zorgt voor privacygevoelige informatie, zoals biometrische informatie van Touch ID en Face ID. Daar is een aparte chip voor, zodat deze informatie gescheiden blijft van de algemene processor.

Wat is een lithium-polymeerbatterij?

Apple: Hoewel de lithium-polymeer­batterij van 100 wattuur het grotere scherm van stroom voorziet en een hoger maximaal constant vermogen levert, gaat ’ie toch langer mee.

Mogelijk ben je bekend met de lithium-ion-accu. Deze oplaadbare accu zit in de meeste consumentenelektronica verwerkt. Een lithium-polymeerbatterij is een variant daarop, maar staat voor twee verschillende dingen.

Zo werd de naam gebruikt voor een accu waarin een polymeer (een kunststof) werd gebruikt, maar inmiddels wordt er gesproken van een lithium-polymeerbatterij als deze in een polymeer omhulsel is geplaatst. Een soort flexibele zak. Dat is handig om de batterij in specifieke vormen te plaatsen. In de nieuwe 16 inch-MacBook Pro zit de grootste accu die ooit in een MacBook is geplaatst.

Wil je jezelf opfrissen over andere termen die vaak terugkomen? Lees dan ook de vorige edities van onze rubriek.