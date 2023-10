Komt er nog wel een nieuwe iPad in 2023?

Geruchten deden de ronde, maar een nieuwe 11e generatie iPad verscheen gisteren niet. Wel bracht Apple dinsdag een nieuwe Apple Pencil met usb-c uit. De vraag is nu: wanneer verschijnt de nieuwe iPad 2023 dan wél?

Toch geen iPad

Door meerdere bronnen werd het deze week gemeld: Apple zou op dinsdag 17 oktober een nieuwe iPad aankondigen. Dit werd onder meer voorspeld door een Apple-leaker die op X bekend staat als ‘Majin Bu’.

De doorgaans betrouwbare website 9to5Mac sprak zelfs van meerdere nieuwe iPads. Het zou gaan om een nieuwe iPad Air, iPad mini en 11e generatie iPad. Volgens de website ging het om kleine upgrades, met een nieuwe processor als meest noemenswaardige verbetering.

Een nieuwe iPad bleef echter uit. In plaats daarvan deed Apple via een persbericht een iPad-accessoire uit de doeken: de nieuwe Apple Pencil met usb-c. Opmerkelijk is dat hij minder goed is dan de vorige Apple Pencil. Hij heeft bijvoorbeeld geen drukgevoeligheid.

Komt er nog een nieuwe iPad in 2023?

Afgelopen weekend meldde Apple-insider Mark Gurman dat er in oktober geen nieuwe iPads worden uitgebracht, een voorspelling die accuraat blijft. Gurman is misschien wel de meest gerenommeerde Apple-analist, dus de kans is groot dat hij het bij het rechte eind heeft.

Een andere zeer betrouwbare Apple-voorspeller is Ming-Chi Kuo. Hij voorspelde vorige maand zelfs dat er helemaal geen nieuwe iPads meer verschijnen in 2023. Geen nieuwe instap-iPad dus, maar ook geen nieuwe iPad mini, iPad Air of iPad Pro dit jaar.

Ben je van plan om een iPad te kopen, dan heeft het dus waarschijnlijk weinig zin om te wachten op een nieuw model. Via de onderstaande prijsvergelijker zie je waar de iPad 2022 momenteel het goedkoopst is.