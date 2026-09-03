De iPhone 18 Pro komt eraan en het lijkt erop dat nu de échte kleuren bekend zijn. Een gelekte foto laat drie kleuren zien, waaronder een opvallende nieuwe uitvoering.

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iPhone 18 Pro kleuren zijn gelekt: zo ziet de nieuwe iPhone eruit

Er gingen al langer geruchten over de kleuren van de iPhone 18 Pro en iPhone 18 Pro Max. Nu is er opnieuw bewijs opgedoken. Sonny Dickson (die vaker dit soort afbeeldingen lekt) heeft een foto gedeeld waarop de drie simkaarthouders van de nieuwe iPhones te zien zijn.

Die onderdelen hebben allemaal een andere kleur. Volgens eerdere geruchten gaat het om Sky Blue, Dark Cherry en een donkere, grijze uitvoering. Daarmee lijkt de foto eerdere geruchten over de nieuwe kleuren te bevestigen.

Vooral Sky Blue en Dark Cherry springen eruit. Sky Blue is, zoals de naam al verklapt, een lichte blauwe kleur. Dark Cherry is een stuk donkerder en heeft een dieprode uitstraling.

De derde kleur is wat lastiger te bepalen. Op de gelekte foto lijkt deze grijs, maar eerder werd ook gesproken over een donkergrijze / zwarte iPhone 18 Pro. Het is dus nog niet helemaal duidelijk welke naam Apple uiteindelijk voor deze uitvoering gebruikt.

Komt zwart terug?

Een zwarte kleur zou opvallend zijn, want bij de iPhone 17 Pro-serie ontbrak vorig jaar een echte zwarte uitvoering. En het lijkt erop dat er dit jaar wederom geen zwarte iPhone komt. Er gingen daarnaast ook geruchten over een zilveren iPhone 18 Pro. Maar volgens berichten heeft Apple die uitvoering uiteindelijk geschrapt.

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De meest opvallende nieuwkomer lijkt daardoor Dark Cherry te worden. Die kleur volgt het opvallende Cosmic Orange van de iPhone 17 Pro op, maar is een stuk donkerder en minder fel.

Apple heeft de kleuren zelf nog niet officieel bevestigd, dus neem het met een korreltje zout. Toch sluit het beeld aan bij eerdere geruchten over precies deze drie kleuren.

Over de kleuren van de gewone iPhone 18 en een mogelijke iPhone Air 2 is nog niets bekend. Die toestellen verschijnen ook pas later, samen met de iPhone 18e.

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