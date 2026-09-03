3 redenen om volgende week over te stappen naar de iPhone 18 Pro (Max)

De iPhone 18 Pro (Max) wordt volgende week officieel onthuld en wij hebben drie goede redenen om je huidige iPhone dan gelijk in te ruilen.

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3 redenen om over te stappen naar de iPhone 18 Pro (Max)

Twijfel je of je volgende week moet overstappen naar de nieuwe iPhone 18 Pro of iPhone 18 Pro Max? Wij hebben nu al drie redenen die zeggen dat het een goed idee is. We zetten ze voor je op een rij.

1. Een nog langere batterijduur

Een lange batterijduur is een van de redenen om voor de iPhone 18 Pro (Max) te kiezen. Apple lijkt daar met de iPhone 18 Pro opnieuw flink op in te zetten. Volgens recente geruchten krijgt het toestel verschillende verbeteringen die ervoor moeten zorgen dat je langer met één acculading doet.

Zo zou Apple gebruikmaken van een efficiënter LTPO+-scherm en de energiezuinigere A20 Pro-chip. Ook wordt gesproken over het C2-modem van Apple zelf, dat energiezuiniger is. Bovendien worden de batterijen zelf waarschijnlijk ook groter. Vooral de iPhone 18 Pro Max profiteert daarvan.

2. Verbeterde camera

Ook de verbeterde camera is een van de redenen om over te stappen naar de iPhone 18 Pro. Volgens geruchten krijgt die een van de grootste upgrades in jaren, met de hoofdcamera en de telelens. De hoofdcamera krijgt waarschijnlijk een variabel diafragma en de telelens een groter diafragma. Daardoor kan de camera beter omgaan met verschillende lichtomstandigheden. Volgens Weibo-gebruiker Fixed Focus Digital wordt het camera-eiland ook zo’n 2 millimeter dikker.

3. Vernieuwd design

Tot slot krijgt de iPhone 18 Pro waarschijnlijk een subtiel nieuw uiterlijk. Zo introduceert Apple nieuwe kleuren, waaronder Donker kersenrood, Lichtblauw en Zilver. Aan de achterkant zou Apple bovendien afstappen van het tweekleurige ontwerp van de iPhone 17 Pro. Het glas en aluminium krijgen volgens de geruchten een uniformere uitstraling. Ook wordt het Dynamic Island vermoedelijk zo’n 35 procent kleiner. Hierdoor ontstaat iets meer bruikbare schermruimte en oogt de voorkant net iets moderner.

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Wil je graag een langere batterijduur, betere camera’s en een vernieuwd design? Dan heb je volgens de laatste geruchten alle reden om volgende week voor de iPhone 18 Pro (Max) te kiezen. Wil je niets missen van de ontwikkelingen? Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief!