Viaplay is nu een veel betere keuze dan F1 TV (en dit is de reden)

Als je vanaf komend weekend naar F1-wedstrijden wilt kijken, kun je kiezen voor Viaplay of F1 TV – dit is waarom Viaplay de beste keuze is.

Viaplay is nu een betere keuze dan F1 TV

Het is eigenlijk altijd zo dat F1 TV goedkoper is dan Viaplay. Dat is nu nog steeds zo, maar er is wel degelijk iets wezenlijks veranderd. F1 TV is namelijk een stuk duurder geworden en Viaplay is juist goedkoper geworden. Voor een jaarabonnement betaal je bij F1 TV momenteel 142,99 euro en bij Viaplay 179 euro. Een verschil van zo’n 36 euro op jaarbasis dus.

Die 36 euro kun je jezelf natuurlijk besparen, maar bedenk wel dat je daarvoor alleen maar F1-wedstrijden krijgt. Wanneer je voor Viaplay kiest, betaal je weliswaar 3 euro per maand meer, maar je krijgt er ook veel meer voor terug. Je krijgt namelijk niet alleen toegang tot F1 TV Pro, je krijgt ook een losse F1-stream met Nederlandstalig commentaar en een exclusieve Nederlandse voor- en nabeschouwing.

Meer sport, films en series

Naast alle F1-content krijg je bij Viaplay nog veel meer om naar te kijken. Denk aan Premier League-voetbal, de Bundesliga, de Franse Ligue 1 én de Britse FA Cup. Ook darts en DTM-racing is in het abonnement van Viaplay ingebrepen.

In tegenstelling tot F1 TV krijg je bij Viaplay ook nog toegang tot maar liefst 351 films en series. Daar zitten onder meer exclusieve Max Verstappen- en F1-documentaires bij, maar ook bekende series zoals The Good Doctor en MasterChef: The Professionals. Qua films vind je er ook een heel aantal klassiekers, waaronder Taxi Driver en A Few Good Men.

Kies je voor F1 TV, dan bespaar je dus 36 euro per jaar. De belangrijkste dingen die je dan mist, zijn de Nederlandstalige voor- en nabeschouwing, de Premier League, Bundesliga, Ligue 1 en FA Cup, en films en series. Bovendien biedt Viaplay twee F1-streams tegelijkertijd en F1TV maar één.