Verrassend: populaire Apple Watch-functie krijgt tóch update in watchOS 27

In iOS 27 bèta 5 is een aanwijzing gevonden dat deze Apple Watch-functie tegen de verwachting in toch een update krijgt in watchOS 27.

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Apple Watch-gebruikers die fan zijn van de populaire Modulair-wijzerplaat hebben iets om naar uit te kijken. In de nieuwe bètaversie van iOS 27 zijn namelijk aanwijzingen gevonden voor maar liefst negen nieuwe kleurmogelijkheden. Dit lijkt erop te wijzen dat een van Apples meest veelzijdige wijzerplaten waarschijnlijk tóch een opvallende update krijgt in watchOS 27.

De ontdekking komt van X-gebruiker Aaron Perris, die verwijzingen naar de nieuwe kleuren aantrof in de code van iOS 27 bèta 5. De bèta laat de kleuren zelf nog niet zien, maar bevat wel de namen ervan. Daardoor weten we dat Apple achter de schermen vermoedelijk aan nieuwe opties werkt.

iOS 27 beta 5 reveals what Modular Watch Face colors will be coming in Fall 2026:



Cool Slate Blue-Gray

Dusty Rose

Flat Sage Green

Muted Navy Blue

Pale Mint Green

Soft Periwinkle Blue

Soft Pink

Warm Cream

Warm Taupe pic.twitter.com/2sYizgQTCZ — Aaron (@aaronp613) August 11, 2026

Modulair

De wijzerplaat Modulair is al jaren een populaire keuze onder Apple Watch-gebruikers. Er is ruimte voor meerdere complicaties, waardoor je in één oogopslag bijvoorbeeld je agenda, het weer en je activiteit kunt bekijken. Daarnaast kun je het uiterlijk aanpassen met verschillende kleuren.

Het is mogelijk dat sommige van deze nieuwe kleuren ook terugkomen bij Apple Watch-bandjes die Apple naar verwachting volgende maand introduceert. Dan zouden ze mooi aansluiten bij de nieuwe Apple Watch Series 12 en Apple Watch Ultra 4.

Modulair Ultra

De kleurupdate is niet de enige nieuwe Watch-functie in watchOS 27. Bloomberg-journalist Mark Gurman meldde eerder dat Apple werkt aan een nieuwe Modulair-wijzerplaat die is geïnspireerd op Modulair Ultra. Die laatste is momenteel exclusief voor de Apple Watch Ultra.

Volgens Gurman wordt de nieuwe versie eenvoudiger. Zo krijgt de grote digitale klok een prominente plek en komen er drie kleinere complicaties onder te staan. Daarmee brengt Apple een deel van de Ultra-uitstraling naar reguliere Apple Watch-modellen.

Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

watchOS 27 verschijnt naar verwachting in september, samen met iOS 27 en andere updates. Wil je niets missen van alle ontwikkelingen bij Apple? Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief!