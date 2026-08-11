iOS 27 bèta 5 is nu beschikbaar voor ontwikkelaars en brengt weer verschillende kleine verbeteringen naar de iPhone. Dit kun je verwachten.

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Apple maakt iOS 27 nog beter: dit is er nieuw in bèta 5

De release van iOS 27 komt steeds dichterbij en Apple blijft de update volop verbeteren. In de vijfde bèta voert Apple opnieuw verschillende wijzigingen door. Zo krijgen meerdere apps nieuwe Liquid Glass-iconen en voegt Apple een aantal kleinere functies toe die de iPhone net wat prettiger maken in gebruik.

Nieuwe app-iconen

Apple heeft de Liquid Glass-iconen van onder meer Safari, Siri, Instellingen, Remote, de App Store en Voorvertoning aangepast. Sommige iconen zijn volledig opnieuw ontworpen, terwijl andere juist meer details hebben gekregen. Ook de duidelijkste Liquid Glass-weergave is aangepast en oogt helderder dan in de vorige bèta.

Siri AI

Siri AI krijgt meer opties om de stem naar eigen voorkeur aan te passen. Gebruikers kunnen het tempo en de expressiviteit van Siri aanpassen voor alle zeven Amerikaanse stemmen en vier Britse stemmen. Deze aanpassingen worden volledig op de iPhone verwerkt. Daardoor is de functie alleen beschikbaar op de iPhone 17 Pro, iPhone 17 Pro Max en iPhone Air.

Handige kleine verbeteringen

Ook de Contacten-app krijgt een praktische toevoeging. Staat er bij een contact een bedrijfsnaam ingevuld, dan verschijnt die voortaan direct onder de naam in de contactenlijst en bij zoekresultaten.

Daarnaast is de functie om zelf een pas aan te maken in Apple Wallet nu ook buiten de Verenigde Staten beschikbaar. Apple voegt bovendien nieuwe introductieschermen toe aan Foto’s, Wallet en Muziek om gebruikers te informeren over de belangrijkste veranderingen in iOS 27.

De zoek-interface wordt eveneens uitgebreid met suggesties die gelijktijdig met de zoekbalk verschijnen. Onderaan de resultaten staat bovendien een optie om op het web te zoeken. Gebruikers kunnen daarnaast instellen of er apps in zoekresultaten verschijnen en kiezen voor nul, vier of acht apps. Ook app-snelkoppelingen kunnen worden in- of uitgeschakeld.

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Nog meer verbeteringen

In Spanje is 5G+ nu beschikbaar als netwerkaanduiding. Bij software-updates is in de instellingen bovendien te zien wanneer de laatste update is geïnstalleerd. De Klok-app krijgt een dikker lettertype voor alarmen en timers. Ook Mail en Batterij krijgen kleine verbeteringen. Voor slimme antwoorden is nu een aparte instelling beschikbaar, terwijl de batterij-instellingen kunnen aangeven wanneer een slechte mobiele verbinding voor extra batterijverbruik zorgt.

Apple blijft iOS 27 de komende weken testen. De definitieve versie wordt naar verwachting in september uitgebracht. Wil je niets missen van alle ontwikkelingen? Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief, dan houden we je automatisch op de hoogte!