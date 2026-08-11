Op deze nieuwe Waze-functie heb je jaren gewacht: zo werkt die

Maurice Snijders
Maurice Snijders
11 augustus 2026, 16:59
2 min leestijd
Op deze nieuwe Waze-functie heb je jaren gewacht: zo werkt die

Waze heeft een nieuwe functie die ervoor moet zorgen dat het routeadvies voortaan een stuk beter aansluit op jouw persoonlijke voorkeuren.

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Op deze nieuwe Waze-functie heb je jaren gewacht

Waze gaat rekening houden met de manier waarop jij rijdt, meldde Google onlangs. Tot nu toe baseerde Waze zijn routeadvies vooral op verkeerspatronen en actuele omstandigheden. Met de nieuwe functie kijkt de app ook naar eerdere ritten. Als je regelmatig het voorgestelde routeadvies negeert, probeert Waze te begrijpen waarom.

Waze-navigatie en live verkeer

Waze-navigatie en live verkeer

Waze Inc.

Gratis via App Store

Rijd je vrijwel altijd via de snelweg? Dan kan Waze daar voortaan rekening mee houden en vaker een route via de snelweg voorstellen. Zo worden de routes steeds beter afgestemd op jouw rijstijl. Vind je de suggesties toch niet prettig, dan kun je ze uitschakelen. En je kunt ook nog steeds zelf voor een alternatieve route kiezen. De nieuwe Waze-functie ‘gepersonaliseerde routes’ is per direct wereldwijd beschikbaar.

Minder meldingen, meer AI

nieuwe waze

Wie tijdens het rijden liever naar muziek of een podcast luistert, kan straks gebruikmaken van de nieuwe ‘Beknopte instructies’-modus. De app geeft dan namelijk minder en kortere gesproken meldingen. Ook deze nieuwe Waze-functie is per direct wereldwijd beschikbaar.

Ook krijgt Waze meer functies dankzij Google Gemini, al bevinden die zich voorlopig nog in bèta. Je kunt bijvoorbeeld met gewone spraak een incident melden door te zeggen dat een weg is afgesloten. Ook bestemmingen zoeken kan met gesproken opdrachten, zoals vragen naar een restaurant dat nu geopend is.

Nieuwe motorfietsmodus

Waze introduceert ook nog een speciale motorfietsmodus. Die houdt rekening met wegen die beter geschikt zijn voor motorrijders, zoals smallere straten. Ook probeert de app obstakels zoals kuilen en drempels te vermijden.

Er zit wel een addertje onder het gras: de motorfietsmodus is voorlopig alleen beschikbaar in Zuid-Amerika. Wanneer motorrijders in Europa ermee aan de slag kunnen, is nog niet bekend. Wil je niets missen van de ontwikkelingen? Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief!

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