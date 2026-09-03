Apple heeft een nieuwe CEO en daar hoort een flink jaarsalaris bij. John Ternus kan jaarlijks rekenen op een bedrag waar je van achterover slaat.

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Bizar: dit is het enorme jaarsalaris van de nieuwe Apple-CEO

Een nieuwe baan is natuurlijk leuk, maar John Ternus heeft het wel héél goed bekeken. De nieuwe Apple-CEO krijgt namelijk een beloningspakket met een waarde van maar liefst 58 miljoen dollar per jaar. Daar kun je behoorlijk wat iPhones voor kopen. Toch komt niet al dat geld iedere maand op zijn bankrekening terecht.

58 miljoen dollar voor John Ternus

Apple heeft de beloning van Ternus bekendgemaakt in documenten die bij de Amerikaanse beurswaakhond SEC zijn ingediend. Daaruit blijkt dat de nieuwe topman een vast salaris van 3 miljoen dollar per jaar krijgt.

Dat is natuurlijk al flink bedrag, maar het grootste deel van zijn beloning bestaat uit aandelen. Vanaf boekjaar 2027 krijgt Ternus jaarlijks een aandelenpakket met een beoogde waarde van 55 miljoen dollar. Samen met zijn salaris kom je dan uit op zo’n 58 miljoen dollar.

Van dat aandelenpakket is 75 procent, oftewel 41,25 miljoen dollar, afhankelijk van de prestaties van Apple. Daarbij wordt gekeken naar het rendement voor aandeelhouders en hoe Apple het doet in vergelijking met andere bedrijven uit de S&P 500.

De overige 25 procent heeft een waarde van 13,75 miljoen dollar. Die aandelen komen niet in één keer vrij. Ternus krijgt iedere zes maanden 12,5 procent, verspreid over een periode van vier jaar.

Omdat hij in 2026 maar een deel van het boekjaar als CEO werkt, krijgt hij voor dat jaar daarnaast een aangepast aandelenpakket met een beoogde waarde van 2,5 miljoen dollar.

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En wat krijgt Tim Cook?

Ook voormalig CEO Tim Cook blijft bepaald niet met lege handen achter. Als executive chairman van Apple krijgt hij voor boekjaar 2027 een beloningspakket en jaarsalaris met een beoogde waarde van 47 miljoen dollar.

Cook krijgt vanaf 26 september een vast salaris van 2 miljoen dollar per jaar. Daarbovenop komt een aandelenpakket van 45 miljoen dollar. De helft daarvan hangt af van prestaties, terwijl de andere helft verspreid over vier jaar beschikbaar komt.

Ter vergelijking: over boekjaar 2025 kwam Cooks totale beloning als CEO uit op ruim 74,2 miljoen dollar. Zijn salaris en aandelen waren daarvan samen ongeveer 60,5 miljoen dollar.

Op 9 september gaat Apple weer nieuwe producten presenteren. Wil je er niets van missen? Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief!