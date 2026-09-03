Je AirPods worden binnenkort véél beter (en dat is helemaal gratis) 

Apple verbetert binnenkort je AirPods en dat ga je merken aan zowel het geluid als aan de bediening. Dit is wat je ervan kunt verwachten.

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Je AirPods worden binnenkort véél beter

Je AirPods krijgen binnenkort een flinke software-update. Met iOS 27 voegt Apple namelijk handige nieuwe functies toe die het luisteren én het bedienen een stuk beter maken. We zetten ze voor je op een rij.

Betere geluidskwaliteit

Een van de opvallendste verbeteringen in iOS 27 is een aangepaste equalizer voor AirPods. Daarmee krijg je meer controle over hoe muziek klinkt. In de instellingen van je AirPods kun je straks verschillende onderdelen van het geluid afzonderlijk aanpassen. Denk aan de lage, middelhoge en hoge tonen. Handig als je de standaard geluidsweergave van Apple niet helemaal optimaal vindt.

Interessanter voor sporters

Apple maakt AirPods met iOS 27 bovendien interessanter voor sporters. Je iPhone en AirPods kunnen binnenkort samen meer gegevens tijdens een training bijhouden. Vooral in combinatie met de AirPods Pro 3 wordt dit interessant.

Dankzij ondersteuning voor GymKit kunnen geschikte fitnessapparaten gegevens doorgeven aan je iPhone, terwijl je AirPods helpen bij het verzamelen en gebruiken van trainingsinformatie. Daardoor komt een deel van de ervaring die je normaal met een Apple Watch krijgt naar je iPhone en AirPods. Handig als je tijdens het sporten liever geen Apple Watch draagt.

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AirPods terugvinden

Met iOS 27 krijgt Apple’s functie ‘Nauwkeurig zoeken’ ondersteuning voor AirPods. Daarmee kun je je oordopjes veel nauwkeuriger terugvinden wanneer je ze ergens hebt laten liggen. Je iPhone kan daarbij aangeven in welke richting je moet zoeken en hoe ver je nog van de oordopjes verwijderd bent.

Dat is vooral handig wanneer je AirPods ergens in huis kwijt zijn geraakt of tussen andere spullen liggen. De functie maakt gebruik van de technologie die Apple al inzet om bijvoorbeeld AirTags nauwkeurig terug te vinden. Volgens de laatste geruchten komt deze mogelijkheid binnenkort als onderdeel van iOS 27 naar je AirPods.

iOS 27

Je hoeft niets te doen of te betalen voor de update die binnenkort naar je AirPods komt. iOS 27 brengt de nieuwe mogelijkheden naar de AirPods die je al hebt, zolang jouw versie en jouw iPhone de update ondersteunen. Heb je AirPods die ondersteund worden? Dan hoef je waarschijnlijk alleen maar je iPhone te updaten om van de nieuwe functies gebruik te maken.

iOS 27 verschijnt naar verwachting kort na de presentatie van de nieuwe iPhones op 9 september. Wil je er niets van missen? Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief!