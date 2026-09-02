Jouw (oude) iPhone wordt straks sneller – en daar hoef je niks voor te doen

Heb je een oudere iPhone, dan is er goed nieuws: met iOS 27 wordt je toestel op een aantal punten sneller en daar hoef je niks voor te doen.

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Een snellere iPhone en je hoeft er niks voor te doen

Apple heeft tijdens WWDC26 de belangrijkste verbeteringen van iOS 27 gepresenteerd. Naast nieuwe functies ligt de focus dit jaar opvallend sterk op prestaties. Apple belooft dat dagelijkse handelingen op de iPhone straks sneller en soepeler aanvoelen en daar hoef je niks voor te doen.

Dit kun je verwachten

De grootste winst zit volgens Apple bij het openen van apps. iPhone- en iPad-apps starten in iOS 27 tot 30 procent sneller op. Dat merk je vooral bij apps die je regelmatig gebruikt. Ook foto’s profiteren van de snelheidsboost. Je hoeft er niks voor te doen, maar foto’s die je net met je iPhone hebt gemaakt, laden tot 70 procent sneller.

Verder wordt AirDrop flink sneller. Bestanden en foto’s versturen via AirDrop kan volgens Apple tot 80 procent sneller gaan. Vooral bij grotere bestanden kan dat een merkbaar verschil maken.

Maar er is meer

Ook het wisselen tussen mobiele data en wifi moet soepeler verlopen, waardoor je tijdens het schakelen minder last hebt van haperingen. Op de iPad wordt het bovendien mogelijk om tot vijf keer sneller bestanden tussen externe schijven en de iPad te verplaatsen.

Apple heeft verder ook delen van iOS opnieuw geoptimaliseerd. Onder meer het geheugengebruik, de zoekfunctie, schermweergave en het gebruik van de processor zijn aangepakt. Hierdoor voelt iPhone een stuk responsiever aan en je hoeft er helemaal niks voor te doen.

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Helemaal niks is eigenlijk net is iets teveel gezegd: je moet er wel voor zorgen dat Automatische updates op je iPhone aanstaan. Die optie vind je in de App Instellingen onder ‘Algemeen’ > ‘Software-update’. Zodra iOS 27 beschikbaar is voor jouw model, wordt de update dan automatisch gedownload en geïnstalleerd.

Volgens Apple ondersteunt iOS 27 modellen vanaf de iPhone 11 en iPhone SE (2e generatie). Wil je niets missen van de aankomende iOS 27 update? Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief!