‘Er komt géén nieuwe HomePod mini’ (dus je kunt hem nu gerust kopen)

Volgens geruchten werkt Apple op dit moment niet aan een nieuwe HomePod mini. Je hoeft dus niet te wachten op een nieuwe versie van de Apple-speaker en kunt hem nu met een gerust hart kopen.

Geen nieuwe HomePod mini op komst

Doorgaans betrouwbare Apple-kenner Mark Gurman zegt in zijn laatste nieuwsbrief dat Apple op dit moment geen plannen heeft voor een nieuwe versie van de HomePod mini.

Veel gebruikers dachten na de release van de HomePod 2023 dat Apple ook een nieuwe versie van de kleine speaker ging aankondigen. Volgens Gurman hoef je daar niet bang voor te zijn. De HomePod 2023 introduceert geen grote nieuwe functies die de HomePod mini niet heeft. Het zou dus vreemd zijn om een nieuwe mini te introduceren.

Hij zegt verder dat het wel leuk is als er ooit andere kleuren komen en de prijs van de mini wat omlaag gaat. Verbeteringen in het geluid en de microfoons zou ook een welkome aanvulling zijn. Maar om een nieuwe HomePod mini uit te brengen moeten er eerst grote veranderingen in de planning staan.

Voor het eerst officieel in Nederland sinds 2020

De HomePod mini werd in oktober 2020 door Apple aangekondigd tijdens het iPhone 12-event. Het was de eerste HomePod die officieel in Nederland werd uitgebracht. De originele HomePod is jammer genoeg nooit officieel hier uitgekomen. Je was dan aangewezen om hem zelf te importeren.

HomePod 2023 erft veel functies van de mini

De HomePod 2023 erft veel functies van zijn kleine broertje, zoals een versie van de S-chip die je ook in de Apple Watch vindt. Het verschil? De HomePod mini heeft een S5-chip, de HomePod 2023 een S7-chip. Daarnaast heeft hij ook de U1 Ultra Wideband-chip van de mini voor het detecteren van apparaten in de buurt. Beide hebben daarnaast een sensor voor de temperatuur en luchtvochtigheid.

HomePod mini kopen

