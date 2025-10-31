November 2025 wordt belangrijk voor Apple: dit kun je verwachten

November wordt weer een belangrijke maand voor Apple, want er komen nieuwe producten én softwareversies aan. Dit kun je verwachten!

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Apple in november 2025

In september en oktober heeft Apple een reeks nieuwe producten uitgebracht. De nieuwe iPhones, Apple Watches en AirPods van 2025 verschenen in september, gevolgd door de iPad Pro, MacBook Pro en Apple Vision Pro 2025 in oktober. Volgens geruchten wordt november opnieuw een belangrijke maand voor Apple, waarin we nog meer nieuwe toestellen en softwareversies zullen zien. Wij zetten ze voor je onder elkaar!

1. Apple TV 2025

De laatste generatie van de Apple TV verscheen in 2022, sindsdien heeft Apple geen veranderingen in de hardware doorgevoerd. Daar brengt Apple in november verandering in, want dan verschijnt volgens geruchten de Apple TV 2025. Het apparaat krijgt een grote upgrade met een nieuwe processor, N1-chip en mogelijk een camera. Daar staat een lagere prijs tegenover, want Apple is naar verluidt van plan om de Apple TV goedkoper te maken. Lees hier meer over de Apple TV 2025:

2. HomePod mini 2

Naast de Apple TV 2025 bereidt Apple ook de release van de HomePod mini 2 voor. Apple bracht de huidige versie van de HomePod mini uit in 2020, waardoor het hoog tijd is voor een nieuwe generatie. Die komt er in november eindelijk, want dan staat de HomePod mini 2 op de planning bij Apple. De nieuwe generatie van de kleine HomePod krijgt een nieuwe processor, een verbeterde geluidskwaliteit én meer kleuren. Bekijk hier alles over de HomePod mini 2:

3. AirTag 2

De geruchten over de tweede generatie van de AirTag gaan al maanden. Het is nog onzeker of Apple de AirTag 2 in november uit zal brengen, maar een release voor de feestdagen lijkt aannemelijk. De AirTag 2 krijgt een verbeterde processor, die de nauwkeurige locatie van het apparaatje over een groter gebied kan weergeven. Zo krijgt de AirTag 2 een veel groter bereik, maar dat is niet de enige aanpassing. Dit kun je nog meer verwachten van de AirTag 2:

Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

4. iOS 26.1

Naast nieuwe producten brengt Apple in november een nieuwe versie van iOS 26 uit. Voor de iPhone verschijnt iOS 26.1, waarmee grote veranderingen naar je iPhone komen. In de nieuwe softwareversie kun je Liquid Glass aanpassen, wordt de wekker moeilijker om uit te schakelen en wordt een grote irritatie op de iPhone verholpen. Ben je benieuwd wat er nog meer verandert? Hier lees je alles over iOS 26.1:

5. Apple Intelligence

Heb je een iPhone 15 Pro (Max) of nieuwer? In dat geval is iOS 26.1 een héle grote update, want Apple Intelligence komt eindelijk in het Nederlands beschikbaar. Met Apple Intelligence krijg je er veel features bij, waaronder een handige Schrijfhulp, Image Playground en Genmoji. Vanaf iOS 26.1 wordt je iPhone veel slimmer en kun je Apple Intelligence voor het eerst in het Nederlands activeren. Dit gaat er veranderen met de komst van Apple Intelligence:

Meer over Apple

Met een reeks nieuwe producten en een grote update voor iOS 26 wordt november weer een belangrijke maand voor Apple. Voor gebruikers in Nederland en België is volgende maand nóg interessanter, omdat Apple Intelligence eindelijk in het Nederlands te activeren is. Wil je geen enkele aankondiging van Apple missen? Schrijf je dan in voor onze dagelijkse of wekelijkse nieuwsbrief, zodat je altijd op de hoogte blijft!