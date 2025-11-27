Nederlanders herkennen online oplichting niet (maar denken van wel)

Onderzoek wijst uit dat veel Nederlanders denken dat ze online oplichting kunnen herkennen, maar dat dit vaak niet het geval blijkt te zijn.

Nederlanders herkennen online oplichting vaak niet

Het betreffende onderzoek is in opdracht van de Nederlandse Rijksoverheid uitgevoerd door Verian. Uit het onderzoek blijkt dat negen van de tien Nederlanders niet altijd online oplichting weet te herkennen. Volgens het onderzoek weten negen van de tien Nederlanders (94 procent) online oplichting ‘niet altijd’ te herkennen. Slechts 6 procent slaagt er wel elke keer in.

Desondanks meent de helft van de deelnemende Nederlanders ten onrechte goed of zelfs heel goed te zijn in het herkennen van online oplichting. Dit betekent dat maar liefst 42 procent zichzelf dus duidelijk overschat. Dat zal cybercriminelen als muziek in de oren klinken.

Vooral jongeren gaan de mist in

Verrassend genoeg blijken het vooral Nederlanders onder de 34 jaar te zijn die zichzelf overschatten. Deze groep is eerder geneigd om op links van oplichters te klikken dan 55-plussers. Tegelijkertijd geven ze het vaakst aan dat ze (heel) goed te zijn in het herkennen van online oplichting.

Foort van Oosten

Volgens Foort van Oosten, Minister van Justitie en Veiligheid, is online oplichting steeds moeilijker te herkennen. Hij zegt hierover: “Doordat het verschil tussen echt en níet echt zo klein is en veel mensen zichzelf overschatten, lopen we meer risico dan we vaak denken. En juist daarom kan het iedereen overkomen.”

Laat je niet interneppen

Het onderzoek werd uitgevoerd in het kader van de overheidscampagne ‘Laat je niet interneppen‘, die al loopt sinds 2023. De deelnemende Nederlanders kregen berichten te zien via e-mail, sms, WhatsApp, websites en social media, die vergelijkbaar zijn met berichten die je in het dagelijks leven kunt tegenkomen. Denk aan een bericht van een webshop of een postbedrijf. De helft van de deelnemers kreeg de echte versies te zien, de andere helft de neppe versies die samen met hackersstichting DIVD zijn ontwikkeld.

