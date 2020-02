Apple geeft omzetwaarschuwing, Tim Cook stuurt memo over coronavirus – update

Apple voelt de gevolgen van de uitbraak van het coronavirus. Dat schrijft Tim Cook in een interne memo aan Apple-medewerkers. Kort daarvoor stelde Apple de omzetverwachting al naar beneden bij.

Lees verder na de advertentie. Advertenties en adblockers Je ziet deze tekst omdat je een adblocker gebruikt en onze advertenties blokkeert. Dat vinden we jammer, want die advertenties hebben we nodig om onze onafhankelijke artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Update: Bloomberg meldt dat ondanks de impact die het coronavirus heeft op de productie van de nieuwe iPhone, de iPhone SE 2 wel op schema ligt om in maart te lanceren. De nieuwe iPad Pro verschijnt mogelijk wel iets later, of is straks misschien minder goed verkrijgbaar. Het is daarom nog onduidelijk of we de 2020 iPad Pro in de eerst helft van het jaar te zien krijgen, of we langer moeten wachten op de aankondiging en/of release.

Interne memo over coronavirus

‘Het terugkeren naar een normale gang van zaken gaat langzamer dan verwacht’, zo schrijft Apple-ceo Tim Cook in een memo aan zijn personeel. Cook doelt daarmee op de gevolgen van de uitbraak van het coronavirus, dat in China het openbare leven plat heeft gelegd.

‘Kantoren en contactcentra in China zijn weer opnieuw geopend, en onze winkels openen inmiddels ook weer’, schrijft Cook. Nieuwssite Bloomberg publiceerde een kopie van de memo.

Kwartaalomzet lager dan verwacht

De memo volgt een paar uur na een openbare verklaring van Apple, waarin het aangeeft niet aan de verwachte kwartaalomzet te kunnen voldoen. De omzet valt lager uit omdat de productie van nieuwe iPhones te lijden heeft onder de uitbraak van het virus. Apple schrijft in een persbericht dat hoewel hun fabrieken buiten het zwaarst getroffen gebied in China staan, het werk langzamer kan worden hervat dan verwacht. Het tekort aan iPhones zal de omzet van Apple dit kwartaal gaan drukken, zo verklaart de fabrikant.

Ten tweede is de vraag naar Apple-producten in China sterk afgenomen. Om verspreiding van het virus te voorkomen moesten winkels, waaronder Apple Stores en andere winkels waarin Apple-producten worden verkocht, tijdelijk dicht. Winkels die wel open waren, hadden aangepaste openingstijden en veel minder bezoekers. Apple benadrukt dat de vraag naar Apple-producten buiten China onveranderd groot blijft.

Mogelijk beperkte voorraad iPad 2020

Het is niet ondenkbaar dat Apple ook buiten China de gevolgen van het coronavirus gaat voelen. Analisten voorspellen dat de productie van iPhones 10 procent lager ligt dan normaal als gevolg van de maatregelen tegen het virus. De aankomende iPad Pro 2020, die mogelijk in maart wordt gepresenteerd, zou volgens geruchten na de lancering slechts beperkt verkrijgbaar zijn omdat de productie is vertraagd.

Lees meer over Apple