Dankzij deze 3 tips doe je (veel) langer met de batterij van je iPhone

Loopt de batterij van je iPhone sneller leeg dan je zou willen? Met deze 3 instellingen haal je meer uit de batterij en de levensduur ervan.

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Door deze 3 tips doe je langer met de batterij van je iPhone

Je kunt de batterijduur van je iPhone heel eenvoudig verlengen. Apple geeft zelf tips om dit te doen en wij zetten de belangrijkste voor je op een rij.

1. Vermijd extreme temperaturen

Een van de belangrijkste adviezen van Apple heeft niets met instellingen te maken. De temperatuur waarin je de iPhone gebruikt en bewaart, heeft namelijk veel invloed op de batterij. Apple geeft aan dat een iPhone het beste presteert bij temperaturen tussen ongeveer 16 en 22 graden Celsius.

Vooral hitte is schadelijk voor de batterij. Laat je iPhone daarom liever niet in een hete auto liggen of langdurig in de volle zon. Door hoge temperaturen kan de batterij sneller slijten, waardoor de maximale capaciteit permanent afneemt. Ook opladen in een erg warme omgeving is dus geen goed idee. Wordt de iPhone tijdens het opladen te warm, dan kan de software het opladen tijdelijk vertragen om de batterij te beschermen.

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2. Geoptimaliseerd opladen

Vrijwel alle moderne iPhones beschikken over Geoptimaliseerd opladen. Deze functie leert van jouw oplaadroutine en voorkomt dat de batterij onnodig lang op 100 procent blijft staan. De iPhone laadt eerst op tot 80 procent. Pas vlak voordat je het toestel meestal van de oplader haalt, wordt de laatste 20 procent toegevoegd. Dat vermindert de slijtage van de batterij aanzienlijk.

Je controleert of de functie is ingeschakeld via ‘Instellingen > Batterij > Opladen’. Op recente iPhones vind je hier ook opties zoals een oplaadlimiet, waarmee je de batterij bijvoorbeeld maximaal tot 80 of 90 procent laat opladen. Dat is vooral handig als je jouw iPhone vaak langdurig aan de oplader hebt liggen.

3. Haal meer uit elke lading

Wil je vooral dat je iPhone langer meegaat op één batterijlading? Dan zijn er verschillende instellingen waarmee je direct energie bespaart. Zo helpt het om de helderheid van het scherm iets te verlagen of de helderheid op ‘Automatisch’ te zetten. Het display is namelijk een van de grootste stroomverbruikers van de iPhone. Je doet dit in de app Instellingen onder ‘Scherm en helderheid’.

Daarnaast kun je de Energiebesparingsmodus inschakelen. Daarbij worden onder meer achtergrondactiviteiten, visuele effecten en sommige downloads tijdelijk beperkt, zodat je langer met de resterende batterij doet. Inschakelen doe je door het Bedieningspaneel te openen (veeg van rechtsboven op het scherm naar beneden) en dan op het batterij-icoontje te tikken.

Controleer ook welke apps op je iPhone veel energie gebruiken via Instellingen > Batterij. Hier zie je precies welke apps het grootste aandeel hebben in het batterijverbruik. Apps die op de achtergrond veel energie verbruiken kun je eventueel beperken door de optie ‘Ververs op achtergrond’ uit te schakelen. Ga daarvoor in de app Instellingen beneden naar ‘Apps’, kies de betreffende app en schakel de optie ‘Ververs op achtergrond’ uit.

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