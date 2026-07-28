Nieuwe versie van de iPhone Air krijgt deze 3 broodnodige updates

De verkoop van de iPhone Air viel tegen vanwege een paar ernstige tekortkomingen – die wil Apple in de opvolger met deze updates verhelpen.

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Apple sloeg met de iPhone Air een nieuwe weg in. De ultradunne iPhone maakte veel indruk met zijn design, maar wist niet iedereen te overtuigen. Vooral de batterijduur en de enkele camera werden vaak genoemd als minpunten. Apple voert op de iPhone Air 2 een aantal belangrijke updates toe die het toestel aantrekkelijker moeten maken. We zetten ze voor je op een rij.

1. Grotere batterij

Het grootste nadeel van de eerste iPhone Air is zonder twijfel de batterij. Door de extreem dunne behuizing moest Apple concessies doen, waardoor de batterijduur achterbleef bij die van andere iPhones.

Bij de iPhone Air 2 wil Apple dat probleem met updates aanpakken. Volgens geruchten krijgt het toestel een grotere batterij, terwijl ook een energiezuinigere chip en een efficiënter 5G-modem bijdragen aan een langere gebruiksduur. Hoeveel langer die wordt, blijft nog afwachten maar de batterijduur zou in elk geval merkbaar beter moeten zijn dan bij de eerste generatie.

2. Tweede camera

Nog een veelgehoorde klacht is de camera. De eerste iPhone Air heeft slechts één camera aan de achterkant, terwijl vrijwel alle andere iPhones meerdere lenzen hebben. Daar komt volgens de laatste geruchten verandering in. Apple zou de iPhone Air 2 uitrusten met een tweede 48-megapixelcamera, waarschijnlijk een ultragroothoeklens. Daarmee wordt het mogelijk om veel bredere foto’s te maken. Dat brengt het toestel een stuk dichter bij de duurdere Pro-modellen.

3. Snellere chip

Ook onder de motorkap krijgt de iPhone Air flinke updates. De opvolger draait naar verwachting op de nieuwe A20-chip, die niet alleen sneller is, maar ook efficiënter met energie omgaat. Daarnaast werkt Apple aan een vernieuwde Face ID-module en verschijnt er mogelijk een nieuwe lichtpaarse kleur.

Opvallend is dat Apple de iPhone Air 2 waarschijnlijk niet in het najaar presenteert. We verwachten het toestel pas in het voorjaar van 2027, samen met de reguliere iPhone 18 en iPhone 18e. Op deze manier verdeelt Apple zijn iPhone-releases over twee momenten in het jaar.

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Als Apple deze drie updates daadwerkelijk doorvoert, dan krijgt de iPhone Air precies de upgrades waar veel gebruikers op zaten te wachten. Een betere batterij, een tweede camera en een snellere chip kunnen ervoor zorgen dat de tweede generatie een stuk succesvoller wordt dan zijn voorganger. Wil je niets missen van alle ontwikkelingen? Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief!