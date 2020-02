Eerdere geruchten wezen er al op dat de nieuwe iPad Pro in maart wordt uitgebracht. Dat gerucht wordt nu nogmaals bevestigd, maar volgens een betrouwbare bron loopt de productie ervan wel vertraging op.



iPad Pro 2020 eerste maand moeilijk verkrijgbaar

De iPad Pro 2018 moest het een heel jaar zonder upgrade doen, maar als we de geruchten moeten geloven, wordt de iPad Pro 2020 tijdens het Apple maart-event officieel aangekondigd. Volgens de Chinese website DigiTimes zal de iPad echter wel moeilijk verkrijgbaar zijn in de eerste paar weken.

Dit komt omdat de productie vertraging oploopt, doordat de fabrieken in China gedeeltelijk gesloten zijn (geweest) vanwege het coronavirus. Ook de feestdag voor het Chinese Nieuwjaar kan hier invloed op hebben, zo meldt het gerucht.

Volgens de website is de productie van de nieuwe Apple-tablet al begonnen, met een verwachte lancering ‘rondom maart’. De vage tijdsindicatie over wanneer het event van Apple wordt gehouden is gebruikelijk, maar door de feestdag en het coronavirus heeft de productie nu wat extra tijd nodig om weer op volle toeren te gaan draaien.

Het kan daarom even duren voordat de iPad Pro 2020 ook daadwerkelijk kan worden geleverd. Door de vertraging is het te verwachten dat het vlak na de lancering erg moeilijk gaat zijn om aan een iPad Pro 2020 te komen. Waarschijnlijk is het tablet pas na april goed verkrijgbaar.

Meer over de iPad Pro 2020

Benieuwd wat je kan verwachten van de nieuwste tablet van Apple? Aan de hand van meerdere geruchten hebben we al onze verwachtingen voor de iPad Pro 2020 op een rijtje gezet.

Afgelopen november sloeg het bedrijf uit Cupertino het Apple-event over. Veel geruchten wijzen er echter op dat Apple in maart zijn eerste event van het jaar zal hebben. Benieuwd wat je daar te zien krijgt? Wij bespreken onze verwachtingen voor Apples maart-event in de video hieronder. Tijdens het event wordt hoogstwaarschijnlijk de iPhone SE 2 (of iPhone 9) aangekondigd.