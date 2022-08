Cool: deze MagSafe iPhone-houder voor je auto voorkomt oververhitting

Met deze smartphone-houder kun je jouw iPhone in je auto draadloos opladen met MagSafe. Maar deze magnetische autohouder voor het ventilatierooster heeft nog iets extra’s: hij houdt je smartphone ook nog eens koel zodat hij niet kan oververhitten.

MagSafe iPhone-houder voor je auto (met extra’s)

Draadloos je iPhone opladen met MagSafe in je auto is superhandig: je plaatst het toestel op de magnetische schijf en je hebt er verder geen omkijken meer naar. Geen gefriemel met kabeltjes en je iPhone zit bovendien goed vast.

Er zit echter wel een nadeel aan, want je iPhone krijgt het behoorlijk warm wanneer je hem draadloos gaat opladen met MagSafe. Bovendien gebruik je in de auto vaak een navigatie-app zoals Apple Kaarten (Google Maps mag ook) en staat de GPS van je iPhone overuren te maken. Combineer dit met de zon die rechtstreeks op je iPhone-scherm aan het schijnen is en je toestel krijgt het behoorlijk zwaar.

Houd je iPhone koel in de auto (en voorkom oververhitting)

Toch is ook daar een oplossing voor. De ESR Halolock iPhone-houder met MagSafe heeft namelijk iets speciaals. Je kunt dankzij MagSafe niet alleen je iPhone draadloos opladen, hij houdt ook nog eens je iPhone extra koel en voorkomt daarmee oververhitting. In deze ESR Halolock zit een ventilator en de oplader is gemaakt van ‘warmte-afvoerende componenten’ die ervoor zorgen dat je iPhone het niet te warm krijgt.

Autohouder goed vastklemmen met extra voetje

De houder steek je in een van de ventilatieroosters en klem je op die manier vast. Je hoeft niet bang te zijn dat hij omklapt (een iPhone 13 Pro Max is stiekem toch best wel zwaar), want met een extra voetje voor de stabiliteit blijft hij keurig op zijn plek. Verder zit de MagSafe-plaat van deze iPhone-houder voor je auto op een kogelgewricht. Hierdoor kun je hem dus in alle richtingen stellen.

Nou denk je misschien “Waarom moet mijn iPhone gekoeld worden, als toch ik airco in mijn auto heb”. Ten eerste wordt de MagSafe-ring in je iPhone met deze houder direct gekoeld. Maar minsters net zo belangrijk: als het straks weer kouder wordt en je zet de autoverwarming aan, dan krijgt je iPhone het lang niet zo warm dankzij de ingebouwde ventilator van deze houder.

Sneller opladen dankzij de koeling

Volgens de fabrikant kan deze auto-houder met MagSafe door de extra koeling de iPhone sneller opladen tijdens gebruik dan elk ander MagSafe-apparaat. Houd er wel rekening meer dat je een auto-oplader nodig die minimaal 20 watt kan leveren om de MagSafe-oplader optimaal te kunnen gebruiken.

Ook moet je ervoor zorgen dat je iPhone-hoesje MagSafe-ondersteuning heeft, zodat je iPhone goed vast blijft zitten. Anders moet je eerst het hoesje van je toestel halen. De ESR HaloLock met CryoBoost kost 44,90 euro en je krijgt een usb-kabel meegeleverd.

