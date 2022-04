Google Maps rolt handige updates uit voor je iPhone

Google Maps rolt de komende weken enkele handige (en belangrijke) updates voor je iPhone uit. Lees in dit artikel wat je kan verwachten.

Google Maps, dé navigatieapp van Google, rolt de komende weken langzamerhand drie grote updates uit. Je kan met Google Maps onder andere inschattingen van de prijs van tolwegen laten berekenen. Dat is enorm handig voor de reiziger met een klein budget. Ook gaat een nieuwe kaart ervoor zorgen dat navigeren fijner wordt. Als laatste krijgt de app speciaal voor de iPhone ook een aantal nieuwe functies.

Google Maps verzacht de financiële klap van tolwegen

Sommige gebruikers zien deze functie al een jaar in Google Maps. De concurrent van Apple Maps gaat inschattingen maken van je kosten op tolwegen. Deze functie is enorm handig voor de reiziger die op de uitgaven moet letten. Google toonde eerder al de optie om tolwegen geheel te vermijden tijdens het berekenen van de route. Nu kan je zelf kiezen voor welke tolweg je wél wil betalen en welke je liever vermijdt.

Google Maps gebruikt de data van de lokale wegenbeheerders. De app houdt rekening met verschillende betaalmethodes, de drukte op de weg en op welke dag (en tijdstip) je reist. Deze factoren bepalen uiteindelijk de schatting van je tolkosten. De functie zal eerst getest worden op de wegen van de Verenigde Staten, India, Indonesië en Japan. Andere landen volgen snel, volgens Google.

Een update van de navigatie-functie op je iPhone

Naast de tolwegen is Google Maps ook druk bezig om de details van de straten te verbeteren. De navigatiefunctie gaat in de toekomst dus verkeerslichten en stopborden tonen. Ook herkenbare gebouwen langs je route zullen duidelijker worden aangegeven. Op deze manier neem je nooit meer een verkeerde afslag. Daarnaast is de vorm van de weg en de breedte van het naastliggende fietspad in de toekomst te zien in de navigatiefunctie van Google Maps.

Deze details zullen beschikbaar zijn voor Android, iOS, Android Auto en CarPlay van Apple. Helaas slechts in bepaalde landen. Het is onduidelijk wanneer deze update van Google Maps naar de Nederlandse iPhone komt.

Speciaal voor Apple: iOS-update van Google Maps

De komende weken verschijnen er ook een drietal Google Maps-functies speciaal voor de apparaten van Apple. Met deze update zien we voor de iPhone een speciale herziening van de Google Maps-widget. Deze toont je reis, je aankomsttijd en natuurlijk de routebeschrijving zelf. Ook de zoekfunctie in deze widget is verkleind, zodat je met één tik op het startscherm direct naar je favoriete bestemming kan navigeren.

Daarnaast krijgt de Apple Watch een hele fijne update. Deze gaat namelijk direct de routebeschrijving tonen. Je hoeft dus niet meer de focussen op je iPhone of hem telkens uit je zak te halen. Ook kan je in de toekomst eenvoudig de ‘breng mij thuis’-functie activeren van de smartwatch van Apple. Navigeren wordt opeens een stuk socialer!

Als laatste functie speciaal voor Apple gaat Google Siri en Spotlight breder ondersteunen. “Hé Siri, zoek een routebeschrijving” is dan genoeg om snel te kunnen beginnen met navigeren.

Deze functies worden de komende maanden uitgerold door Google.