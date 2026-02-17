iPhone 17 Pro: nu scherp geprijsd

Nieuwe MacBook wordt veel goedkoper (en verschijnt al heel snel)

Maurice Snijders
Maurice Snijders
17 februari 2026, 8:22
2 min leestijd
Nieuwe MacBook wordt veel goedkoper (en verschijnt al heel snel)

Apple brengt binnenkort een nieuwe MacBook op de markt en die komt niet alleen sneller dan je denkt, maar wordt ook goedkoper dan je denkt!

Nieuwe MacBook wordt goedkoper

Er gaan al lang geruchten dat Apple werkt aan een nieuwe, goedkopere MacBook met een A18 Pro-processor. Mark Gurman van Bloomberg heeft nu gemeld dat Apple het apparaat in maart aankondigt tijdens een ‘evenement’ en dat de MacBook in een aantal unieke kleuren verkrijgbaar zal zijn.

Hoewel de recente geruchten over Macs vooral gingen over de aankomende M5 Pro/Max MacBook Pro’s en de vernieuwde OLED MacBook Pro’s, is Apple’s eerste goedkopere MacBook zeker ook een heel interessant nieuw product.

goedkoper MacBook

A18 Pro-chip

In plaats van een voor de Mac geoptimaliseerde M-chip te gebruiken, kiest Apple voor deze goedkopere MacBook naar verluidt voor een A18 Pro-chip uit de iPhone 16-serie. Dat is zeker minder dan wat je in een MacBook Air krijgt, maar het wordt ook weer geen langzame MacBook. De A18 Pro-chip is immers de eerste iPhone-chip die kan concurreren met de originele M1-chip.

Gurman meldt verder dat het scherm van de goedkopere MacBook iets kleiner is dan 13 inch. Volgens eerdere geruchten gaat het om een 12,9-inch scherm. De nieuwe MacBook is ook niet van plastic, hoewel dat een effectieve kostenbesparende maatregel had kunnen zijn. In plaats daarvan heeft Apple blijkbaar een nieuw productieproces voor aluminium behuizingen ontwikkeld. Dit proces is sneller en goedkoper dan het proces dat wordt gebruikt voor de huidige MacBook Air- en MacBook Pro-modellen.

Nieuwe kleuren en prijs

Tot slot meldt Gurman dat Apple met deze nieuwe goedkopere MacBook een aantal meer unieke kleuropties gaat uitproberen. Hij noemt de uiteindelijke keuzes niet, maar meldt wel dat Apple Lichtgeel, Lichtgroen, Blauw, Roze, Klassiek zilver en Donkergrijs heeft getest. Het is nog niet helemaal duidelijk wat de prijs van de nieuwe MacBook gaat worden, maar volgens eerdere geruchten zal die rond de 699 dollar liggen. Als dat klopt, verwachten we in Nederland een prijs van zo’n 800 euro.

Bron afbeelding: 9to5mac
Geruchten MacBook Pro Mac Apple MacBook

Apple MacBook
Apple MacBook

