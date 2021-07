4 X MacBook Air 2021: dit weten we al over de nieuwe Apple-laptop

Komt er een nieuwe MacBook Air in 2021? Daarover verschillen de meningen. Wel wordt er druk gespeculeerd over de mogelijke nieuwe laptop. Daarom is het tijd voor een eerste blik op de volgende MacBook Air.

Eerste blik op de MacBook Air 2021 (of toch 2022?)

In 2020 luidde Apple een nieuw hoofdstuk voor de MacBook Air in. De laptop maakte de overstap van Intel naar Apple Silicon, de processortechniek die Apple de komende jaren gaat uitbouwen. De veel besproken opvolger gaat op deze basis voortbouwen. Lees je mee?

1. Redesign

De MacBook Air ziet er al jaren ongeveer hetzelfde uit. Het eerste model kwam uit in 2008 en de iconische laptop werd in 2018 voor het laatst in een nieuw jasje gestopt. De versie die vorig jaar verscheen ziet er nagenoeg hetzelfde uit als zijn voorgangers.

Het is daarom de hoogste tijd voor een nieuw MacBook Air-design. Volgens geruchten is Apple van plan om hiervoor inspiratie op te doen bij de iMac, die afgelopen jaar werd vernieuwd. Apples iconische desktop heeft een ‘retrodesign’ met harde randen en komt in allerlei frisse, zomerse kleuren.

Over het design van de MacBook Air 2021 gesproken, volgens website Bloomberg gaat de laptop zijn naam nog meer eer aan doen. De nieuwe laptop zou niet alleen dunner zijn, maar ook lichter. Bloomberg claimt daarnaast dat het apparaat MagSafe heeft. Hierdoor kun je allerlei accessoires draadloos aansluiten, net als op de iPhone 12-telefoons.

2. Frisse kleuren voor MacBook Air

We verwachten dus een kleurrijke laptop met witte randen rondom het scherm en een wit toetsenbord. De behuizing zou daarbij minder ronde vormen hebben, maar vooral ‘plat’ zijn.

De iMac 2021 is verkrijgbaar in zeven uitvoeringen: blauw, geel, groen, oranje, paars, rood en zilver. Het lijkt onwaarschijnlijk dat de MacBook Air van 2021 in net zoveel kleuren komt: meestal kiest Apple voor twee à drie versies.

Volgens Jon Prosser, die zijn feiten doorgaans goed op orde heeft, kun je de Air-laptop straks in ieder geval in het blauw aanschaffen.

3. Hardware: Welke chip krijgt de nieuwe Air?

De huidige MacBook Air wordt in de wandelgangen MacBook Air M1 genoemd. De eerste generatie van Apples zelfgemaakte computerchip is niet alleen krachtiger dan de concurrentie van Intel, maar bijvoorbeeld ook energiezuiniger.

Dat Apple met de nieuwe MacBook Air de volgende stap gaat zetten is duidelijk, maar dat geldt niet voor de specificaties. Sommige bronnen, zoals Prosser, beweren dat de laptop een M2-chip krijgt. Deze directe opvolger van de M1-variant moet veel krachtiger worden, maar inhoudelijke details zijn vaag.

Andere bronnen, zoals de meestal goed ingelichte Twitter-gebruiker Dylandkt, denken dat de nieuwe MacBook Air een M1X-chip heeft. Deze aangepaste versie van de huidige M1-chip zou wat stabieler zijn, maar geen wereldschokkende verbeteringen toevoegen.

Daarover gesproken: het is überhaupt nog een vraagteken of er wel een MacBook Air in 2021 uitkomt. Zakenwebsite Bloomberg beweert bijvoorbeeld van wel, terwijl anderen claimen dat de volgende MacBook Air pas in 2022 komt.

4. Software

Mocht de volgende Air nog dit jaar verschijnen, dan lijkt september een logisch aankondigingsmoment. Naar verluidt vindt dan de jaarlijkse Apple-keynote plaats, waar het bedrijf onder meer de iPhone 13 en Apple Watch 7 gaat presenteren.

Vanaf dan rollen ook de nieuwe softwareversies uit. Als de MacBook Air nog in 2021 wordt aangekondigd komt deze dus met macOS 12 (Monterey) van de band. De nieuwe Mac-software werd afgelopen juni aangekondigd en is dit najaar beschikbaar voor alle (ondersteunde) Macs.

