‘Deze Macs kunnen straks macOS 12 downloaden: aanbod valt tegen’

Een handige ontwikkelaar heeft uitgevogeld welke Macs macOS 12 kunnen downloaden. Aankomende maandag weten we of de lijst klopt, want dan kondigt Apple de nieuwe Mac-software aan.

Welke Macs kunnen macOS 12 downloaden?

Ontwikkelaar Howard Oakley weet welke Apple-desktops en -laptops later dit jaar de nieuwste softwareversie kunnen downloaden. Hij heeft hiervoor gekeken naar welke computers recent nog zijn bijgewerkt door het bedrijf. Op basis hiervan doet de app-ontwikkelaar op zijn blog een voorspelling welke Macs macOS 12 straks kunnen downloaden.

Als Oakley gelijk heeft, kunnen de volgende desktops en laptops straks de overstap maken:

iMac (modellen uit 2015 en nieuwer)

iMac Pro

MacBook (modellen uit 2016 en nieuwer)

MacBook Air (modellen uit 2018 en nieuwer)

MacBook Pro (modellen uit 2016 en nieuwer)

Mac mini (modellen uit 2018 en nieuwer)

Mac Pro (2019)

Als dit klopt, vallen er dus flink wat Apple-computers af. Ter vergelijking, in onderstaande lijst zie je alle Macs die macOS 11 (bijnaam Big Sur) kunnen downloaden:

Waarom Apple zoveel Macs laat vallen, is niet duidelijk. Oakley speculeert dat de macOS 12-update mogelijk een hoop functies toevoegt en daardoor krachtige hardware nodig heeft.

Maandag weten we het zeker

Deze maandag (7 juni) om klokslag 19:00 uur trapt Apple WWDC 2021 af, haar bijeenkomst voor app-ontwikkelaars. Hoogtepunt van de conferentie is de jaarlijkse keynote. Tijdens deze presentatie onthult Apple al haar nieuwe softwareversies, waaronder macOS 12.

Er is nog opvallend weinig uitgelekt over de nieuwe Mac-update. We verwachten dat Apple wat apps in een fris jasje steekt en de samenwerking met andere Apple-apparaten als de iPhone en iPad uitbreidt, maar concrete informatie hebben we niet.

Na de presentatie van aanstaande maandag is de update ergens eind dit jaar te downloaden. Voorafgaand aan dit moment kunnen enthousiaste Mac-gebruikers al testversies gebruiken, maar wel op eigen risico.

