Wanneer kun je macOS 12 downloaden? Dit zijn de verwachtingen

macOS 12 is al gepresenteerd, maar het duurt nog wel even voordat je met de update aan de slag kunt. In dit artikel leggen we uit wanneer je macOS 12 (waarschijnlijk) kunt downloaden.

Dit is wanneer je macOS 12 Monterey kunt downloaden

Om maar direct met de deur in huis te vallen: niemand weet precies wanneer je macOS 12 kunt downloaden. Tijdens de aankondiging zei Apple dat de Mac-update “deze herfst” verschijnt, maar daar moeten we het mee doen.

We kunnen natuurlijk wel een gewogen gok doen door te kijken naar wanneer zijn voorgangers verschenen:

Het is dus veilig om te stellen dat je macOS 12 Monterey in september of oktober kunt downloaden. Waarschijnlijk hoeven we niet tot november te wachten, want 2020 was ook voor Apple een uitzonderlijk jaar.

Een specifieke datum is dus nog niet bekend. Deze gaat Apple ons dit najaar geven, als de iPhone 13 wordt aangekondigd. Het bedrijft onthult bij het laatste evenement van het jaar altijd wanneer de nieuwe softwareversies uitkomen.

Nu al met macOS 12 aan de slag?

Dat gezegd hebbende, je kunt al aan de slag met de nieuwe Mac-versie. Of dat heel verstandig is, is een tweede. De ontwikkelaarsbèta is namelijk al beschikbaar. Makers van apps en programma’s krijgen zo de kans (en tijd) om hun software op tijd bij te schaven voordat de openbare update uitrolt.

De ontwikkelaarsbèta is nadrukkelijk niet bedoeld voor consumenten. De software kan instabiel zijn en bij vlagen ronduit onbetrouwbaar werken. Mocht je toch nieuwsgierig zijn naar de nieuwe Mac-versie, kun je deze het best installeren op een computer die je niet dagelijks nodig hebt.

In juli komt de publieke bèta van macOS 12 uit. Deze is, zoals je zou verwachten, voor iedereen beschikbaar. Wederom moet je wel voorzichtig zijn, want het gaat nog steeds om een bèta (testversie).

Monterey is de bijnaam van de nieuwe Mac-versie. We hebben bijvoorbeeld enkele kleine, maar toffe Monterey-functies voor je op een rijtje gezet. Het uitlichten waard is de iCloud Sleutelhanger. Deze gaat er dit najaar fors op vooruit.

