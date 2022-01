Locket voor iPhone is écht de leukste app van dit moment (en dit is waarom)

Locket is een nieuwe en razendpopulaire app voor je iPhone. De app is onlangs op TikTok zelfs viral gegaan. Maar wat is Locket en wat kun je precies met deze app? iPhoned vertelt het je!

Locket Widget: écht de leukste app op iPhone

Wat maakt Locket (eigenlijk Locket Widget) nou zo leuk? Je kunt de app het beste vergelijken met een soort van digitaal fotolijst voor je iPhone. Vrienden maken met Locket een foto en iedereen die de app heeft (en zijn toegevoegd) krijgt de gemaakte foto te zien. En het leuke hiervan is, dat je de app als een widget kan instellen en je de foto dus meteen op je homescreen te zien krijgt.

De app staat op dit moment hoog in de ranglijsten van de App Store en was een ware hit op TikTok. Wel jammer: op dit moment is Locket Widget alleen beschikbaar voor de iPhone en is het niet mogelijk om vrienden met een Android-toestel toe te voegen. De app Locket is niet beschikbaar op Android in de Google Play Store.

Locket Widget Matthew Moss Gratis via App Store via App Store

Locket instellen op iPhone (ook als widget)

Voordat je foto’s naar elkaar kunt sturen, moet je Locket even instellen. Start de app en vul je telefoonnummer in. Je krijgt dan een bericht met een code om je gegevens te verifiëren. Vervolgens geef je je naam en kun je maximaal vijf van je contacten toevoegen aan je Locket-app. Wanneer je dat eenmaal gedaan hebt is de app klaar voor gebruik.

Wat je dan nog wel moet doen (om het echt leuk te maken) is de app als widget instellen op je homescreen. Dit doe je op de volgende manier:

Locket Widget instellen als widget op je iPhone Tik met je vinger op een lege plek tot de apps beginnen te wiebelen; Druk op de knop met het plusteken (linksboven); Typ in het zoekvak ‘Locket’ en tik op het bijbehorende app-icoontje; Selecteer de gewenste grootte van de widget en tik op ‘Voeg widget toe’; Sleep de widget naar de gewenste plek.

Locket gebruiken: zo stuur je foto’s door

De app Locket is erg makkelijk in gebruik. Je start de app, maakt een foto en stuurt hem door. Er zijn geen aparte instellingen of filters die je kunt gebruiken. Wanneer je de foto in Locket hebt gemaakt tik je op de knop met het pijltje om de foto door te sturen naar de iPhone van je vrienden. Is de foto mislukt? Dan tik je op het kruisje en maak je de foto opnieuw.

Met de knop ‘History’ zie je een overzicht van alle foto’s die jij en je vrienden naar elkaar hebben gestuurd. Vind je een van de foto’s echt heel leuk, dan kun je hier ook de afbeelding opslaan in je Foto’s-app.

