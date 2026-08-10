ChatGPT komt met grote verandering – en maakt de gratis versie véél beter

OpenAI voert een aantal grote veranderingen door voor ChatGPT die met name interessant zijn voor gratis gebruikers. We zetten ze op een rij.

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ChatGPT komt met grote verandering

ChatGPT wordt opnieuw flink aangepakt door OpenAI en dat is vooral goed nieuws voor gratis gebruikers. Zo krijgen zij voortaan onbeperkte tekstchats met GPT-5.6 Luna. Ook komt er een nieuwe Think-knop waarmee je ChatGPT langer kunt laten nadenken over ingewikkelde vragen. Daarnaast krijgt ChatGPT een verbeterde versie van GPT-5.6 Sol.

GPT-5.6 Sol wordt slimmer

GPT-5.6 Sol werd in juni geïntroduceerd als het krachtigste model binnen de nieuwe GPT-5.6-familie. OpenAI brengt nu een aangepaste versie naar ChatGPT die speciaal is afgestemd op dagelijkse gesprekken.

Volgens OpenAI moet de chatbot daardoor beter kunnen inschatten hoeveel informatie nodig is. Bij eenvoudige vragen krijg je een kort en gericht antwoord, terwijl ChatGPT bij ingewikkelde opdrachten juist uitgebreider reageert. Ook moet de nieuwe versie minder onnodige opmaak en details gebruiken.

We’re making better intelligence easier to access in ChatGPT for everyone:



– GPT-5.6 Sol now powers both Instant and deep reasoning for Plus & Pro users, delivering more factual, focused responses.



– Free & Go users get unlimited text chats with GPT-5.6 Luna starting tomorrow. pic.twitter.com/JXhmj5GLTH — OpenAI (@OpenAI) August 6, 2026

OpenAI zegt daarnaast dat GPT-5.6 Sol een stuk betrouwbaarder is geworden. In een interne test met financiële, medische en juridische vragen kwamen antwoorden met minimaal één feitelijke fout naar verluidt 68 procent minder vaak voor dan bij GPT-5.5 Instant. Dat is een grote verbetering.

Gratis ChatGPT krijgt meer mogelijkheden

De grootste verandering van ChatGPT is er voor gratis gebruikers. OpenAI breidt de toegang uit met onbeperkte tekstchats via GPT-5.6 Luna. Voor moeilijkere vragen komt daarnaast dus de nieuwe Think-knop beschikbaar. Daarmee geef je Luna meer tijd om een antwoord goed uit te werken.

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Voor Plus- en Pro-abonnees worden de Instant- en Thinking-ervaringen bovendien samengebracht. Met de nieuwe schuifregelaar kunnen gebruikers zelf bepalen hoeveel tijd ChatGPT besteedt aan nadenken. Je kunt de instelling laag houden voor simpele vragen of verhogen voor bijvoorbeeld onderzoek, planning, schrijven, programmeren en lastige beslissingen. De keuze is aan jou!

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