Pas op: deze betaalde Apple-functie is veel minder veilig dan gedacht

Er is een Apple-functie die is ontworpen om veilig te surfen, maar mogelijk je IP-adres en daarmee je locatie prijsgeeft. Dit kun je doen.

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Deze betaalde Apple-functie is minder veilig dan gedacht

De betaalde Apple-functie waar we het over hebben, heet Privédoorgifte in iCloud. Privédoorgifte in iCloud moet je IP-adres verbergen tijdens het internetten, maar dat blijkt niet altijd goed te werken. Onderzoekers hebben ontdekt dat websites in bepaalde situaties alsnog je echte IP-adres kunnen achterhalen.

Privédoorgifte in iCloud is onderdeel van een iCloud+-abonnement en bedoeld om je privacy tijdens het browsen te verbeteren. De functie verbergt je IP-adres en versleutelt je Safari-verkeer. Apple gebruikt hiervoor een systeem met twee relays, zodat niet één partij je identiteit aan je browse-gedrag kan koppelen.

Problemen in WebKit

Onderzoekers Talal Haj Bakry en Tommy Mysk ontdekten meerdere problemen in WebKit. Dat is de browsertechniek die Apple verplicht stelt voor browsers op zijn apparaten. Daardoor kan bepaalde communicatie rechtstreeks vanaf je apparaat plaatsvinden, waardoor een website mogelijk je IP-adres kan zien.

Een van de problemen heeft te maken met WebAuthn, de techniek achter onder meer passkeys. Maar ook DNS-prefetching en WebTransport kunnen de beveiliging omzeilen. Het probleem blijft daardoor niet beperkt tot Safari: ook andere browsers op je iPhone, iPad en Mac kunnen worden getroffen.

Re: Responsible Disclosure



We found ourselves in a bit of a dilemma with these DNS and IP leaks in WebKit and how to handle them responsibly.



We first became aware of a DNS leak in Psylo in late June 2026 after a user reported it. During our investigation, we found two… https://t.co/5kFu0jtUsJ — Mysk 🇨🇦🇩🇪 (@mysk_co) August 5, 2026

Zo weet je of je getroffen bent

De onderzoekers hebben een speciale website gemaakt waarmee je kunt controleren of je echte IP-adres wordt gelekt. Uit tests blijkt dat het probleem per apparaat en situatie kan verschillen. Apple heeft volgens recente berichtgeving aangegeven de onderzoeksresultaten te bekijken, maar er was bij publicatie nog geen officiële bevestiging van een oplossing.

De onderzoekers adviseren voorlopig een VPN te gebruiken totdat Apple het probleem heeft opgelost. Een VPN stuurt je internetverkeer via een andere server, waardoor websites niet je eigen IP-adres te zien krijgen.

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Een andere browser installeren is geen garantie voor een oplossing, omdat veel browsers op Apple-apparaten afhankelijk zijn van WebKit. Sommige privacygerichte browsers hebben inmiddels wel al maatregelen genomen tegen specifieke onderdelen van het probleem. Voorlopig is het dus vooral verstandig om alert te blijven en te wachten op een officiële oplossing van Apple.

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