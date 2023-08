Waarom je iPhones en MacBooks beter niet bij Apple kunt kopen

Ben je op zoek naar een nieuwe iPhone of MacBook? Wees dan geen dief van je eigen portemonnee! Wij vertellen je waarom je iPhones en MacBooks beter níét bij Apple kunt kopen.

iPhones en MacBooks moet je niet bij Apple kopen

Wanneer je een iPhone of MacBook wilt kopen is het heel verleidelijk om meteen naar Apple’s website te gaan. Toegegeven, de website werkt erg snel en duidelijk. Je hebt ook binnen no-time de gewenste configuratie voor je iPhone of MacBook gevonden.

Toch is het niet altijd verstandig om je toekomstige aanwinst bij Apple te halen. De belangrijkste reden om niet bij Apple te kopen is dat iPhones en MacBooks vaak bij andere online winkels een stuk goedkoper zijn.

Als voorbeeld nemen we de iPhone 14 Pro, met 256 GB opslag. Bij Apple betaal je op dit moment 1456 euro voor dit toestel. Kijken we online een beetje rond, dan is dezelfde iPhone voor slechts € 1.199,99 te vinden. Over de garantie hoef je je overigens geen zorgen te maken, die loopt via de winkel (en Apple).

Ook bij refurbished toestellen is het zo dat je iPhones beter niet bij Apple kunt kopen. Bij Apple kost bijvoorbeeld een refurbished iPhone 12 mini met 64 GB 589 euro. Checken we ergens anders online, dan is dezelfde iPhone 12 mini voor € 337,- te krijgen.

Apple heeft overigens wel als voordeel dat je vaak je oude iPhone ook meteen kunt inleveren. Je krijgt dan een bepaald bedrag voor je oude toestel. Dat kan handig zijn wanneer je geen zin hebt om je oude toestel te verkopen. Toch loont het zich soms wel om je oude iPhone zelf te verkopen via websites als Marktplaats. Je kunt er dan meestal wel iets meer voor vragen dan dat je bij Apple voor je oude iPhone krijgt.

