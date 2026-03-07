Deze twee nieuwe Apple-producten zag niemand aankomen (iPhone-nieuws #10)

Het was een week vol nieuwe producten bij Apple, met zoals verwacht de iPhone 17e en MacBook Neo. Maar er waren ook twee grote verrassingen. Dit en meer in het iPhoned-nieuwsoverzicht van deze week.

In aanloop naar deze week vol Apple-aankondigingen lekte er van tevoren al veel naar buiten. Dat er een iPhone 17e gepresenteerd zou worden, evenals de MacBook Neo, was al redelijk duidelijk. Je leest er meer over verderop in dit nieuwsoverzicht. Maar twee nieuwe producten van Apple had echt niemand op zijn radar. In die zin zijn het wel de meest verrassende releases in tijden. Benieuwd welke twee apparaten dat zijn? Ga snel naar onderstaand artikel!

→ Ontdek de twee verrassingen

WhatsApp brengt regelmatig updates uit, waarmee nieuwe functies naar de berichtendienst komen. Veel van de instellingen staan standaard aan in WhatsApp, maar dat is niet altijd het beste voor je privacy. Wil jij ervoor zorgen dat je privacy in WhatsApp zo goed mogelijk beschermd blijft? Schakel dan deze drie WhatsApp-instellingen direct uit!

→ Zo bescherm je je WhatsApp

Apple heeft in iOS 26 een handige Apple Wallet-functie toegevoegd die je veel tijd kan besparen. De functie waar we het over hebben, is een handige nieuwe manier om creditcards te beheren en te gebruiken. Apple heeft namelijk de feature ‘Vul automatisch in’ uitgebreid met de optie ‘Creditcard’. We laten je zien hoe je die functie het best gebruikt.

→ Bespaar tijd met Wallet

Apple heeft weer een nieuwe testversie van iOS 26.4 uitgebracht! In iOS 26.4 bèta 3 heeft Apple weinig grote vernieuwingen doorgevoerd. In plaats daarvan focust Apple op het verbeteren van alle nieuwe functies die met de eerste testversies van iOS 26.4 naar de iPhone zijn gekomen. Dat is ook wel nodig, want iOS 26.4 brengt veel veranderingen naar een aantal populaire apps van Apple. Wij zetten ze voor je onder elkaar.

→ Dit zijn de nieuwe functies

Tot nog toe was de iPhone 16e de goedkoopste nieuwe iPhone, maar nu heeft Apple opvolger iPhone 17e uitgebracht. De prijs is gelijk gebleven, maar er zijn wel een aantal toffe verbeteringen doorgevoerd. Apple heeft zelfs de grootste minpunt van de 16e verholpen! We zetten alle verbeteringen voor je op een rij.

→ Ontdek de 17e

Apple heeft een nieuwe MacBook onthuld! In een persbericht heeft het bedrijf de MacBook Neo aangekondigd. Het gaat om een compleet nieuwe Mac, die veel voordeliger is dan de MacBook Air en de MacBook Pro. Waar deze toestellen draaien op een M-chip, heeft Apple bij de MacBook Neo in 2026 een opvallende keuze gemaakt. De nieuwe laptop draait op de A18 Pro-chip, die we eerder in de iPhone 16 Pro en de iPhone 16 Pro Max zagen.

→ Ontdek de MacBook Neo

Miljoenen klanten zijn slachtoffer geworden van het Odido-datalek. Er zijn onder meer namen, telefoonnummers, e-mailadressen, bankgegevens en interne klantnotities buitgemaakt. Criminelen proberen nu met die gegevens hun slag te slaan en dat is al direct te merken. Er is namelijk een truc opgedoken waar je zeker voor moet oppassen. Bij die truc wordt je gebeld door je eigen telefoonnummer. Niet mogelijk? Zeker wel!

→ Hier moet je op letten

De verandering die Google Maps momenteel doorvoert is eigenlijk een nieuw ontwerp van een bestaand element – dit is hoe het eruit gaat zien. Het element dat dit nieuwe ontwerp krijgt, is het icoontje van de app. Het nieuwe icoontje is echter niet totaal veranderd. Het is nog steeds een speld of pin, maar de vorm is wat moderner geworden. De bovenste ring is aanzienlijk dunner en de binnenste cirkel is een stuk groter geworden.

→ Dit is het nieuwe design

Het was dus een drukke week voor Apple! Het bedrijf heeft een reeks nieuwe producten uitgebracht, waaronder de iPhone 17e, iPad Air 2026 en nieuwe Macs. Daarnaast zijn de Studio Display en de Studio Display XDR verschenen. Wil je één van deze toestellen halen? Dan hebben we goed nieuws, want de pre-order is al begonnen. Bestel je één van de nieuwe Apple-apparaten in de voorverkoop? Dan wordt die op woensdag 11 maart 2026 bij je thuis afgeleverd!

→ Hier bestel je ze als eerste

