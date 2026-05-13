iPhone krijgt opnieuw aangepast design in iOS 27 (mét Liquid Glass)

Apple werkt aan iOS 27 en brengt volgens geruchten weer een aangepast design naar de iPhone. Dit gaat er veranderen!

iOS 27

Er komt een grote update aan voor de iPhone! Apple werkt aan iOS 27, de belangrijkste software-update voor de iPhone in 2026. Met de nieuwe softwareversie komen veel nieuwe functies naar je iPhone, zo krijgen de Camera-, Foto- en de Weer-app meer handige features. Volgens nieuwe geruchten is dat niet alles, want Apple werkt opnieuw aan een aangepast design voor de iPhone in iOS 27.

Met iOS 26 introduceerde Apple al een compleet nieuwe interface op de iPhone. Het bedrijf bracht Liquid Glass naar het besturingssysteem, waardoor veel meer elementen doorzichtig zijn en van glas lijken. Het was voor het eerst sinds 2013 dat Apple grote veranderingen in het design doorvoerde, waardoor het geen verrassing is dat in iOS 27 opnieuw aanpassingen op de planning staan. Over dat vernieuwde design is nu meer duidelijk geworden.

Liquid Glass

Volgens de doorgaans betrouwbare Apple-kenner Mark Gurman komt Liquid Glass naar meer onderdelen in iOS 27. Apple is van plan om de interface beter te stroomlijnen, zodat alle applicaties beter op elkaar aansluiten. In iOS 27 kunnen we dus nog meer glazen en transparante elementen verwachten, die aan vrijwel alle Apple-apps worden toegevoegd. Volgens Gurman komen de grootste aanpassingen naar het ontwerp van de Camera-app.

Apple werkt naar verluidt aan een compleet vernieuwde Camera-app, inclusief een nieuw design in iOS 27. Gebruikers krijgen veel meer vrijheid bij het indelen van de applicatie, zo bepaal je straks zelf welke instellingen bovenaan de Camera-app verschijnen. Nu zijn deze nog standaard geselecteerd, vanaf iOS 27 kies je zelf welke instellingen je handig vindt. Na de grote update in iOS 26 neemt Apple het design van de Camera-app in iOS 27 dus opnieuw op de schop.

Release van iOS 27

Naast de Camera-app gaat Apple ook het design van Safari veranderen in iOS 27. Volgens geruchten verschijnen in iOS 27 vier tabbladen bovenin Safari, zodat je eenvoudiger naar favorieten, bladwijzers, de leeslijst en je geschiedenis kunt gaan. Het is nog niet bekend op welke manier Apple het ontwerp van iOS 27 nog meer aanpast, wél duidelijk is dat we Liquid Glass terug zullen zien in de volgende generatie van het besturingssysteem.

We hoeven niet lang meer te wachten op de aankondiging van iOS 27, want Apple presenteert de update al in juni. Op maandag 8 juni 2026 worden de belangrijkste softwareversies van het jaar onthuld, waaronder iOS 27 en iPadOS 27. Die dag weten we welke nieuwe functies naar je iPhone komen én hoe het design van iOS 27 eruitziet.