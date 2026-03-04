iPhone 17e nu scherp geprijsd

Meer oplichting na Odido-datalek: pas op voor deze gevaarlijke truc

Maurice Snijders
4 maart 2026, 19:29
2 min leestijd
Dankzij het Odido-datalek kunnen criminelen aan de haal met jouw gegevens; er is nu al een nieuwe gevaarlijke truc waar je voor moet oppassen.

Meer oplichting na Odido-datalek

Miljoenen klanten zijn slachtoffer geworden van het Odido-datalek. Er zijn onder meer namen, telefoonnummers, e-mailadressen, bankgegevens en interne klantnotities buitgemaakt. Criminelen proberen nu met die gegevens hun slag te slaan en dat is al direct te merken.

Er is namelijk een truc opgedoken waar je zeker voor moet oppassen. Bij die truc wordt je gebeld door je eigen telefoonnummer. Met speciale software kunnen criminelen een ander telefoonnummer op jouw telefoonscherm laten verschijnen dan het nummer waarmee ze jou daadwerkelijk bellen. In dit geval krijg je dus jouw eigen telefoonnummer zien. Deze truc staat ook wel bekend onder de naam ‘spoofing’.

Wanneer je gebeld wordt door je eigen telefoonnummer, vraag je je natuurlijk direct af hoe dat in vredesnaam mogelijk is. En dat is nou precies de bedoeling. De kans dat je uit nieuwsgierigheid eerder geneigd bent om op te nemen dan wanneer je door een onbekend nummer wordt gebeld, is namelijk best groot.

Niet opnemen!

Bedwing je nieuwsgierigheid en neem niet op! Zeker niet nu het Odido-datalek openbaar is gemaakt. Doe je dat wel, dan speel je de criminelen al direct in de kaart. Om te beginnen weten ze dan zeker dat jouw telefoonnummer actief is. Daardoor is de kans dat ze jouw nummer doorverkopen aan andere criminelen ook gelijk een stuk groter.

Ook is het waarschijnlijk dat ze tijdens het telefoongesprek al direct proberen om nog meer gegevens van je los te krijgen. Mogelijk krijg je ook gelijk links doorgestuurd via sms of e-mail. Daar moet je natuurlijk niet op klikken, maar het is nog veel beter om de telefoon gewoon helemaal niet op te nemen. Ook kun je de fraudepoging melden bij je telecomprovider en eventueel bij de Fraudehelpdesk.

