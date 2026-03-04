iPhone 17e nu scherp geprijsd

Bekijk actie

Deze 7 nieuwe Apple-producten zijn vanaf nú te koop: hier haal je ze

Yannick Chalkiopoulos
Yannick Chalkiopoulos
4 maart 2026, 15:15
3 min leestijd
Deze 7 nieuwe Apple-producten zijn vanaf nú te koop: hier haal je ze

Apple heeft maar liefst zeven nieuwe Apple-producten aangekondigd, die je nú kunt bestellen. Hier haal je de toestellen als eerste!

Lees verder na de advertentie.

Veel nieuwe Apple-producten

Het is een drukke week voor Apple! Het bedrijf heeft een reeks nieuwe producten uitgebracht, waaronder de iPhone 17e, iPad Air 2026 en nieuwe Macs. Daarnaast zijn de Studio Display en de Studio Display XDR verschenen. Wil je één van deze toestellen halen? Dan hebben we goed nieuws, want de pre-order is begonnen op woensdag 4 maart 2026 om 15.15 uur. Bestel je één van de nieuwe Apple-apparaten in de voorverkoop? Dan wordt die op woensdag 11 maart 2026 bij je thuis afgeleverd! Hier bestel je ze als eerste:

Overzicht

iPad Air 2026 MacBook 2026 MacBook Air 2026
MacBook Pro 2026 Studio Display iPhone 17e

1. iPad Air 2026

De iPad Air maakt in 2026 de overstap naar de razendsnelle M4-chip. Dat betekent dat de tablet nog sneller en krachtiger, maar dat zie je niet terug in de prijs. Je haalt de iPad Air 2026 voor 669 euro. Voor die prijs krijg je het 11-inch model met 128 GB aan opslagruimte. Wil je toch een groter scherm? In dat geval kun je ook voor de 13-inch uitvoering kiezen bij de iPad Air 2026. Bekijk hier waar je de tablet als eerste in huis haalt:

Pre-order bij Coolblue

Pre-order bij Coolblue
Pre-order bij MediaMarkt

Pre-order bij MediaMarkt
Pre-order bij Bol

Pre-order bij Bol
Pre-order bij Belsimpel

Pre-order bij Belsimpel
ipad air m4

2. MacBook Neo

De belangrijkste aankondiging van de week is zonder twijfel de MacBook Neo. Het nieuwe instapmodel is veel goedkoper en draait op de A18 Pro-chip. Je kunt bij de voordelige MacBook kiezen uit een reeks vrolijke kleuren, waarmee het de kleurrijkste laptop van Apple in jaren is. Wil je geld besparen bij je volgende Mac? In dat geval is de MacBook Neo de beste keuze voor jou in 2026. Hier krijg je de nieuwe MacBook:

Pre-order bij Coolblue

Pre-order bij Coolblue
Pre-order bij Bol

Pre-order bij Bol
Pre-order bij Belsimpel

Pre-order bij Belsimpel
neo

3. MacBook Air 2026

Apple heeft niet alleen een compleet nieuwe MacBook uitgebracht, maar heeft eerdere MacBooks ook een update gegeven. Dat geldt voor de MacBook Air, die in 2026 de overstap maakt naar de M5-chip. Bij de nieuwe generatie van de laptop krijg je dubbel zoveel opslagruimte, want de MacBook Air komt voortaan standaard met 512 GB opslag. Wil je weten hoeveel je daarvoor betaalt? Bekijk hier waar je de MacBook Air 2026 als eerste in huis haalt:

Pre-order bij Coolblue

Pre-order bij Coolblue
Pre-order bij Bol

Pre-order bij Bol
Pre-order bij MediaMarkt

Pre-order bij MediaMarkt
MacBook Air 2026 kleuren

4. MacBook Pro 2026

Naast het instapmodel van de MacBook en de MacBook Air heeft ook de MacBook Pro een nieuwe processor gekregen. Apple heeft de MacBook Pro in 2025 al voorzien van de M5-chip, daar zijn nu de M5 Pro- en de M5 Max-chip bijgekomen. Bij de nieuwe uitvoeringen van de MacBook Pro krijg je standaard 1 TB aan opslagruimte en 24 GB aan werkgeheugen. Je hebt de keuze uit een 14- en 16-inch uitvoering, die je hier kunt bestellen:

Pre-order bij Coolblue

Pre-order bij Coolblue
Pre-order bij Bol

Pre-order bij Bol
Pre-order bij MediaMarkt

Pre-order bij MediaMarkt
MacBook Pro 2026

5 + 6. Studio Display (XDR)

Bij de nieuwe MacBooks van 2026 heeft Apple ook nieuwe generaties van de Studio Display en de Studio Display XDR onthuld. Dit zijn twee 27-inch schermen met een ingebouwde Center Stage-camera. Bij de Studio Display is dat een 5K Retina-scherm, de Studio Display XDR heeft een 5K Retina XDR-display. Deze schermen zijn geschikt voor het afspelen van beelden in de hoogste kwaliteit, zowel voor videobewerking als het spelen van games.

Pre-order bij Coolblue

Pre-order bij Coolblue
Pre-order bij Bol

Pre-order bij Bol
Pre-order bij MediaMarkt

Pre-order bij MediaMarkt
studio display

7. iPhone 17e

Apple heeft op 2 maart de eerste iPhone van 2026 aangekondigd! De iPhone 17e is die dag gepresenteerd en is sinds woensdag 4 maart om 15.15 uur te bestellen. Het instapmodel van de iPhone 17-serie draait op de A19-chip en beschikt over MagSafe. Je krijgt standaard 256 GB aan opslagruimte bij te iPhone 17e, die verkrijgbaar is in de kleuren zwart, wit en zachtroze. Bekijk hier meer over de pre-order van de iPhone 17e:

iphone 17e kleuren

Meer over alle Apple-producten

We hebben deze week veel nieuwe Apple-producten gezien, die je nu kunt bestellen. Ben je van plan om één van deze nieuwe Apple-apparaten te halen? Wacht dan niet te lang, want de voorraad bij andere aanbieders is vaak beperkt. Zeker als je een specifieke uitvoering of kleur wilt is het aan te raden om deze snel te bestellen. Je nieuwe Apple-product wordt vervolgens op woensdag 11 maart bij je thuis afgeleverd.

Wil je op de hoogte blijven van het laatste Apple-nieuws? Schrijf je dan in voor onze dagelijkse of wekelijkse nieuwsbrief, zodat je geen aankondiging van Apple mist!

Download de iPhoned-app

Download de iPhoned-app
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
Bron afbeelding: Apple
Heeft dit artikel je geholpen?
Reageer
Achtergrond MacBook Pro Mac iPad iPhone Apple audio en tv Apple MacBook Neo iPhone 17e iPad Air 2026 MacBook Air 2026 MacBook Pro 2026 M5 Pro Studio Display

Bekijk ook

MacBook Neo kleuren: zo ziet de kleurrijkste MacBook van 2026 eruit

MacBook Neo kleuren: zo ziet de kleurrijkste MacBook van 2026 eruit

Vandaag 16:28

MacBook Neo prijzen: nieuwe Mac is véél goedkoper dan verwacht

MacBook Neo prijzen: nieuwe Mac is véél goedkoper dan verwacht

Vandaag 15:30

Breaking
MacBook Neo onthuld: goedkoopste (én opvallendste) Mac in jaren

MacBook Neo onthuld: goedkoopste (én opvallendste) Mac in jaren

Vandaag 15:18

iPhone 17e pre-order van start: hier haal je de goedkoopste iPhone

iPhone 17e pre-order van start: hier haal je de goedkoopste iPhone

Vandaag 15:00

Lezersreacties

Deel je kennis of stel een vraag. Dat kan anoniem of met een Disqus account.

Apple MacBook Neo
Apple MacBook Neo

Het laatste nieuws, tips en meer Apple in je inbox

Menu
Nieuws
Reviews
iPhone
iPad
Watch
Mac
Accessoires
Vergelijk
Verkopen
Over ons Contact Adverteren