Tijdelijk tot 20% korting op de MacBook Air & Pro bij Coolblue

Bekijk actie

Handige Apple Wallet-functie bespaart je erg veel tijd – zo werkt die

Maurice Snijders
Maurice Snijders
2 maart 2026, 14:09
2 min leestijd
Handige Apple Wallet-functie bespaart je erg veel tijd – zo werkt die

Apple heeft in iOS 26 een handige Apple Wallet-functie toegevoegd die je veel tijd kan besparen – we laten zien hoe je die functie gebruikt.

Lees verder na de advertentie.

Deze handige Apple Wallet-functie bespaart je veel tijd

De Apple Wallet-functie waar we het over hebben, is een handige nieuwe manier om creditcards te beheren en te gebruiken. Apple heeft namelijk de feature ‘Vul automatisch in’ uitgebreid met de optie ‘Creditcard’. We laten je zien hoe het werkt.

Apple Wallet

Apple Wallet

Apple

Gratis via App Store

  1. Tik op een invoerveld om het snelmenu te openen;

  2. Kies voor ‘Vul automatisch in’;

  3. Tik op ‘Creditcard’;

  4. Kies de pas die je wilt gebruiken.

Op deze manier kun je dus heel gemakkelijk je creditcardnummer automatisch invullen, ongeacht welke app je gebruikt. Het is in wezen een uitbreiding van een al langer bestaande Safari-functie. Nu Apple de functie naar het hele systeem heeft uitgebreid, is deze op meer plaatsen beschikbaar. Je kunt de automatisch ingevulde creditcards beheren in de Apple Wallet-app.

wallet-functie

Kaarten toevoegen

Om kaarten toe te voegen aan deze Apple Wallet-functie, open je de Wallet-app in iOS 26. Tik vervolgens op de drie puntjes in de rechterbovenhoek. Kies vervolgens voor ‘Vul automatisch in’. Nadat de iPhone je toegang heeft gegeven via Face ID of Touch ID, kun je alle huidige kaarten zien die je apparaat heeft opgeslagen voor automatisch invullen. Als je hier al meerdere kaarten hebt staan, zijn ze waarschijnlijk geïmporteerd vanuit de oude Safari-functie of Apple Pay.

Om nieuwe kaarten toe te voegen, tik je gewoon op de knop ‘Voeg kaart toe’. Je iPhone kan vervolgens kaartgegevens importeren met behulp van de camera. Maar je kunt de gegevens ook handmatig invoeren. Heb je jouw kaarten allemaal ingevoerd, dan hoef je ze voortaan nooit meer handmatig in te typen en vul je ze gewoon automatisch in.

Vond je dit een handige tip en wil je er graag meer? Op iPhoned lees je elke week handige tips en trucs voor je iPhone. Check hieronder alvast de meest recente tips!

Heeft dit artikel je geholpen?
Reageer
iOS iPhone Apple

Bekijk ook

Formule 1 goedkoper kijken (zónder Viaplay): dit zijn je alternatieven

Formule 1 goedkoper kijken (zónder Viaplay): dit zijn je alternatieven

28 februari 2026

8 handige iPhone-tips die je helpen om meer uit WhatsApp te halen

8 handige iPhone-tips die je helpen om meer uit WhatsApp te halen

27 februari 2026

Gevaarlijke spam in WhatsApp voorkomen? Schakel deze functie in

Gevaarlijke spam in WhatsApp voorkomen? Schakel deze functie in

27 februari 2026

Klanten van Odido opgelet: zo weet je of jouw gegevens gestolen zijn

Klanten van Odido opgelet: zo weet je of jouw gegevens gestolen zijn

26 februari 2026

Lezersreacties

Deel je kennis of stel een vraag. Dat kan anoniem of met een Disqus account.

Het laatste nieuws, tips en meer Apple in je inbox

Menu
Nieuws
Reviews
iPhone
iPad
Watch
Mac
Accessoires
Vergelijk
Verkopen
Over ons Contact Adverteren