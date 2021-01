Gaat Apple een VR-bril maken, en slaat het bedrijf de iPhone 13 over? Afgelopen week kwam er genoeg iPhone-nieuws naar buiten en in dit overzicht praten we je snel bij over de belangrijkste gebeurtenissen.

Dure Apple VR-bril op komst?

Het ambitieuze AR-bril-project van Apple zou tegen moeilijkheden aanlopen. Het bedrijf zou daarom eerst een prijzige VR-bril op de markt willen brengen. Dat schrijft het doorgaans goed geïnformeerde Bloomberg op basis van zijn eigen bronnen. Zij stellen dat Apples AR-project vertraging opgelopen heeft. In plaats daarvan focust het bedrijf zich nu op een VR-headset, waar Apple door de hoge prijs geen enorme verkoopaantallen van verwacht.

WhatsApp, Signal en Telegram: zo gaan populaire chat-apps met jouw privacy om

Hoe zit het met de privacy van WhatsApp? Welke gegevens slaat de app eigenlijk op? En is Signal wel echt zo privacybewust als wordt gezegd? In onderstaand artikel analyseren we het privacybeleid van de populairste chat-apps van het moment: WhatsApp, Signal en Telegram. We delen immers lief en leed via deze applicaties. In potentie zijn chat-apps dan ook een vrijwel onuitputtelijke bron van persoonlijke informatie, en dat is interessant in tijden waarin data het ‘nieuwe goud’ wordt genoemd.

‘Alle iPhone 13-modellen krijgen iPhone 12 Pro Max-camera’

Alle iPhones die in 2021 verschijnen, worden voorzien van betere beeldstabilisatie met sensorverschuiving, aldus de bronnen van het Taiwanese DigiTimes. Het gat tussen de standaard- en Pro-modellen wordt hierdoor steeds kleiner. Volgens DigiTimes krijgen alle telefoons in de iPhone 13-serie optische beeldstabilisatie met sensorverschuiving. Deze techniek maakte vorig jaar zijn entree in het meest exclusieve toestel van de iPhone 12-serie: de iPhone 12 Pro Max.

Problemen met je AirPods Max? Je bent niet de enige

Gebruikers van de AirPods Max klagen op online fora over batterijproblemen. De accu van Apple-hoofdtelefoon loopt bij sommigen tijdens de nacht helemaal leeg. Apple heeft nog niet op de ontstane ophef gereageerd. De AirPods Max-dragers laten onder meer van zich horen op het officiële Apple-forum, Reddit en op andere plekken. De klachten gaan met name over de batterij, die in de loop van de nacht leegloopt tot een percentage van 0 of 1 procent. Het maakt hierbij niet uit of de Apple-hoofdtelefoon in de bijgeleverde Smart Case-opberghoes zit, of niet.

Gerucht: iPhone 13 heet eigenlijk iPhone 12S

Een doorgaans betrouwbare Apple-journalist claimt dat de opvolger van de iPhone 12 niet door het leven gaat als iPhone 13, maar iPhone 12S. Het bedrijf zou het cijfer willen overslaan omdat het in veel landen negatieve associaties oproept. De beweringen zijn gedaan door Jon Prosser in zijn YouTube-show Front Page Tech. Prosser voorspelde in het verleden de releasedatum van de vernieuwde iPhone SE en staat bekend als betrouwbare bron. De YouTuber deelt in de laatste aflevering van zijn show meerdere geruchten over de aankomende Apple-telefoon.

