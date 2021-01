Het ambitieuze AR-bril-project van Apple zou tegen moeilijkheden aanlopen. Het bedrijf zou daarom eerst een prijzige VR-bril op de markt willen brengen.

Lees verder na de advertentie.

‘Apple VR-bril verschijnt eerder dan AR-bril’

Dat schrijft het doorgaans goed geïnformeerde Bloomberg op basis van zijn eigen bronnen. Zij stellen dat Apples AR-project vertraging opgelopen heeft. In plaats daarvan focust het bedrijf zich nu op een VR-headset, waar Apple door de hoge prijs geen enorme verkoopaantallen van verwacht.

Dit virtual reality-apparaat zet je op je hoofd, zodat je als het ware ‘in’ een virtuele 3d-omgeving terecht komt. Dit kan een uitkomst zijn voor games, het bekijken van video’s en communiceren met elkaar. Dergelijke VR-headsets bestaan al langer. Apple zou van plan zijn om deze VR-bril in 2022 uit te brengen en direct te laten concurreren met bedrijven als Sony, Facebook en HTC.

Met de bril hanteert Apple een andere strategie dan we gewend zijn. In plaats van een product simpel en toegankelijk te maken voor een groot publiek, is dit juist bedoeld voor een relatief kleine markt. Daarom zou Apple verwachten ‘één headset per dag in een Apple Store te verkopen’, dat komt neer op zo’n 180.000 exemplaren per jaar. Daarmee zit de VR-bril in dezelfde categorie as de prijzige Mac Pro.

Zo gaat Apples VR-bril werken

De VR-bril zou de codenaam ‘N301’ hebben en uitgerust zijn met Apples meest krachtige en geavanceerde chip tot nu toe. De schermen in de headset zouden van een veel hogere kwaliteit zijn dan concurrerende vr-headsets. Om het apparaat gekoeld te houden zou er een ventilator in de headset gebouwd zitten.

Toch moet de bril een stuk kleiner worden dan we van concurrenten gewend zijn. Apple zou een compact design hebben bedacht, waarbij ook gedacht is aan mensen met een bril. Zij kunnen hun contactlenzen in de bril stoppen, zodat deze over de vr-beelden geplaatst worden. Om het gewicht zo laag mogelijk te houden, zou er een zacht en licht materiaal gebruikt worden.

Naast de bril werkt Apple volgens Bloomberg ook aan externe camera’s. Deze worden gebruikt om handbewegingen te registreren, zodat de gebruiker daarmee dingen kan beïnvloeden in een spel of andere software. Denk hierbij aan typen op een virtueel toetsenbord.

De augmented reality-mogelijkheden van deze VR-bril zouden een stuk beperkter zijn. Met AR leg je als het ware een digitale laag over de echte wereld heen, zoals een Google Maps-route die voor je op de weg uitgetekend wordt. De ‘AR-bril’ waar we al langer over horen, zou uitgesteld zijn omdat deze techniek meer tijd nodig heeft om echt goed werken te krijgen. Wordt vervolgd dus.

Lees ook: Apple Glass: de 8 belangrijkste geruchten over Apples AR-bril