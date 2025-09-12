De iPhone Air is dun, heel dun en dat betekent dat hij wel heel snel moet buigen of breken. Maar is dat ook écht zo?

Buigen of breken: dit laten de eerste tests zien van de iPhone Air

We moeten toegeven: we vinden de iPhone Air is erg mooi. Vooral dat hij zo dun is maak hem speciaal. Het toestel is slechts 5,6 mm en weegt 165 gram. Je zou denken dat je de iPhone Air daardoor makkelijk kunt buigen of zelfs breken. Toch blijkt de het toestel opmerkelijk stevig.

Tijdens een interview met Apple-leidinggevenden Greg Joswiak (marketing) en John Ternus (hardware) werd onder andere getest hoe stevig de iPhone Air nou echt is. De reviewers van Tom’s Guide mocht een iPhone Air pakken en met maximale kracht proberen te buigen. Toegegeven, de telefoon boog wel een beetje, maar hij brak niet.

Bekijk hieronder het stukje waarin geprobeerd wordt om de iPhone Air te buigen. Het begint op 7m20s.

Apple heeft in het verleden al eerder problemen gehad met iPhones die wél konden buigen. Het is alweer een tijdje geleden, maar de iPhone 6 kwam daardoor behoorlijk in opspraak. Maar hoe heeft Apple het voor elkaar gekregen dat de iPhone Air niet kan buigen of breken?

Dat komt onder andere door het frame. Dat is gemaakt van titanium en het is een materiaal dat sterk én licht is. Het geeft de iPhone Air stevigheid zonder al te veel extra gewicht. Ook heeft het toestel een behoorlijk goede scherm- en glasbescherming. Zowel de voor- als achterkant zijn voorzien van een Ceramic Shield.

iPhone Air in het kort

De iPhone Air is niet alleen dun. Hij heeft ook een paar toffe functies wat het een behoorlijk krachtig toestel maakt.

Dunste iPhone ooit: 5,6 mm;

ooit: 5,6 mm; Draait op de A19 Pro-chip;

Scherm van 6,5-inch ;

; Enkele 48-megapixel fusioncamera ;

; 18-megapixel frontcamera;

Wil je een compleet nieuwe iPhone, die volledig anders is dan de huidige modellen? Of wil je de dunste iPhone ooit? Dan is de iPhone Air een uitstekende keuze! De nieuwe iPhone heeft een vanaf-prijs van € 1.229,-.

iPhone Air kopen

De adviesprijzen van de iPhone Air zijn als volgt:

iPhone Air 256 GB: 1229 euro

iPhone Air 512 GB: 1479 euro

iPhone Air 1 TB: 1729 euro

Start pre-order iPhone Air

Wil je het toestel als eerste in huis hebben? Vrijdag 12 september om 14.00 uur start de pre-order bij de volgende providers.

Liever het toestel los kopen? Dan kun je terecht bij de volgende webwinkels.

Als je de nieuwe iPhone eerst in de winkel wilt bekijken, dan ben je bij Amac aan het juiste adres.

Onze iPhone Air vergelijkers zullen na de start van de pre-order live gaan afhankelijk van hoe snel het aanbod wordt doorgegeven vanuit de shops. Houd onderstaande pagina’s in de gaten of gebruik bovenstaande links naar de belangrijkste shops.