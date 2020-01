De iPhone 2020 krijgt een randloos scherm mét Touch ID. De opvolger van de iPhone 11 Pro neemt daarmee afscheid van de beruchte notch, maar laat ook Face ID achter.



‘iPhone 2020-scherm heeft geen randen’

Dat speculeert LetsGoDigital. De Nederlandse website meldt dat de duurste iPhone van dit jaar een compleet voorkantvullend scherm krijgt, dus zonder bezels of inkepingen. De Nederlandse website baseert deze claim op een vermeende presentatie van Credit Suisse tijdens een telecombeurs in Shanghai.

De bank zou tijdens deze presentatie haar verwachtingen met betrekking tot de iPhones van 2020 uiteen hebben gezet. De belangrijkste conclusie is dat een droom van voormalig Apple-designer Jony Ive eindelijk in vervulling gaat: een iPhone-voorkant die compleet uit actief gebruikt scherm gaat bestaan.

Om dit mogelijk te maken wordt de TrueDepth-sensor achter het glas verwerkt. Daarnaast meldt LetsGoDigital dat de opvolger van de iPhone 11 Pro een vingerafdrukscanner onder het scherm krijgt. Deze nieuwe vorm van Touch ID zou veiliger zijn dan Face ID, waardoor de gezichtsherkenning in 2019 blijft.



Het gerucht van de Nederlandse website wordt ondersteund door drie patenten die Apple eind 2019 indiende. Het technologiebedrijf beschrijft in deze documenten hoe een ‘notchloze’ iPhone eruit gaat zien. Tot slot meent LetsGoDigital dat de opvolger van de iPhone 11 Pro en 11 Pro Max een selfiecamera onder het scherm krijgt, en daarmee vanaf de buitenkant onzichtbaar is.

Het gerucht van de Nederlandse site komt niet uit de lucht vallen. De afgelopen maanden hebben meerdere bronnen al melding gemaakt van een vermeende iPhone met voorkantvullend scherm. Dat hierbij ook de selfiecamera achter het display wordt geplaatst, hebben we echter niet eerder gehoord. Neem dus een slag om de arm bij het aanhoren van dit soort geruchten.

Ook interessant: ‘Zo kan Apple een verbeterde Touch ID-scanner in iPhone-scherm plaatsen’

Over de nieuwe iPhone

De geruchtenmolen rondom de iPhone 2020 is in ieder geval in volle gang. Wil je weten wat we ongeveer mogen verwachten van het topmodel van dit jaar? Check dan ons iPhone 2020-geruchtenoverzicht. Hierin praten we je helemaal bij over de belangrijkste verwachtingen van experts.