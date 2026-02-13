iPhone 17e komt eraan (en dat is sneller dan je denkt)

De release van de iPhone 17e zit er nu echt aan te komen. Maar wanneer dan precies? Misschien sneller dan je denkt!

iPhone 17e komt misschien toch sneller dan je denkt

Volgens verschillende geruchten komt de opvolger van de iPhone 16e er snel aan. Zo wordt de iPhone 17e misschien al op donderdag 19 februari 2026 aangekondigd. Dat is een opvallende keuze, want Apple kiest meestal voor een release op maandag of dinsdag.

De geruchten komen aan de hand van een bericht op X van Mark Gurman. Daarin is te lezen dat de voorraad van de iPhone 16e in fysieke Apple Stores nogal krap aan het worden is.

Apple retail employees say that inventory of the iPhone 16e has basically dried out and the iPad Air is seeing shortages as well. I’ve been expecting new versions of both (iPhone 17e and M4 iPad Air) in the coming weeks. https://t.co/yOPuN4QAzM — Mark Gurman (@markgurman) February 12, 2026

Toch is dat opvallend, want de levertijden in de online Apple Stores zijn nog steeds prima voor de iPhone 16e. Toch spreekt dit Gurmans verhaal niet meteen tegen, omdat Apple de resterende voorraad ook richting de online verkoop kan sturen.

Het blijft wel even afwachten. Toch zou het ook nog kunnen dat Apple kiest voor een aankondiging op maandag of dinsdag zoals ze dat vaker doen. Dan zal dit waarschijnlijk op 23 of 24 februari via een persbericht gaan, net als toen bij de iPhone 16e het geval was. De release van de iPhone 17e is dan op 2 of 3 maart.

iPhone 17e specificaties: dit zijn de verwachtingen

De iPhone 17e wordt een nette upgrade, zonder hele grote verrassingen. Zo komt er in ieder geval een nieuwe chip, MagSafe en een paar kleine verbeteringen.

Volgens eerdere geruchten zou Apple ook functies zoals het Apple Dynamic Island introduceren op de iPhone 17e. Doorgaans betrouwbare Apple-kenner Gurman zegt hier echter niets over. Het is ook onduidelijk of Apple de basisopslagcapaciteit verhoogt van 128 GB naar 256 GB, zoals bij alle andere iPhone 17-modellen het geval is. Dat is nog even afwachten dus.

