De iPhone 17e krijgt volgens geruchten een kleine, doch gewilde upgrade. Maar wanneer is de release van de iPhone 17e?

iPhone 17e release: op deze datum komt de eerste iPhone van 2026

In februari 2025 bracht Apple de iPhone 16e uit en het lijkt er nu op dat we dit jaar in dezelfde maand de opvolger gaan krijgen. Volgens geruchten wordt de iPhone 17e namelijk op donderdag 19 februari 2026 onthuld, precies een jaar na de aankondiging van zijn voorganger.

Nieuwe iPhone, maar geen Apple-event

We moeten wel toegeven dat een lancering op donderdag wel wat ongebruikelijk is. Apple kondigt nieuwe producten meestal op maandag of dinsdag aan. Daarnaast ligt het voor de hand dat Apple het toestel weer zonder evenement gaat presenteren. Net als bij de iPhone 16e verloopt de aankondiging dan via een persbericht.

Eindelijk MagSafe, maar veel blijft hetzelfde

De iPhone 17e krijgt een paar kleine, maar interessante upgrades. Apple is volgens geruchten van plan om MagSafe toe te voegen, met een laadvermogen tot 25 watt. De iPhone 16e moest het doen met draadloos opladen van maximaal 7,5 watt via Qi en had geen MagSafe.

De geruchte verwachten ook een nieuwe chip. Dit wordt dan de A19-chip die straks ook in de reguliere iPhone 17 te vinden is.

Verder heeft de iPhone 17e waarschijnlijk nog steeds maar één camera aan de achterkant. Ook de notch zou opnieuw aanwezig zijn, waardoor we het Dynamic Island nog steeds niet gaan zien op dit budgettoestel. Hoewel daar de geruchten het niet helemaal over eens zijn.

iPhone 17e-prijzen

Het is de verwachting dat Apple dezelfde startprijzen als bij de iPhone 16e hanteert. Dat betekent dat je minimaal 128 GB bij de voordelige iPhone krijgt. Wil je meer opslagruimte? Dan ben je meer geld kwijt aan de iPhone. Dit zijn de verwachte prijzen!

iPhone 17e 128 GB: 719 euro;

719 euro; iPhone 17e 256 GB: 849 euro;

849 euro; iPhone 17e 512 GB: 1099 euro.

