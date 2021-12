‘iPhone 15 Pro krijgt geen fysiek simkaartslot meer’

Volgens een nieuw gerucht geeft Apple de iPhone 15 Pro in 2023 geen fysiek simkaartslot meer. Je kunt dan alleen nog eSIM gebruiken, een digitale simkaart die je online activeert.

Lees verder na de advertentie. Advertenties en adblockers Je ziet deze tekst omdat je een adblocker gebruikt en onze advertenties blokkeert. Dat vinden we jammer, want die advertenties hebben we nodig om onze onafhankelijke artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

‘Geen fysiek simkaartslot meer voor iPhone 15 Pro’

Is het einde van de vertrouwde simkaartjes in zicht? Dat lijkt bijna niet voor te stellen, maar Apple zou het ding in 2023 wel een flinke schop richting het museum willen geven. Volgens een gerucht van het Braziliaanse Blog do iPhone krijgt de iPhone 15 Pro namelijk geen fysiek simkaartslot meer.

We nemen wat korreltjes zout bij dit bericht, maar onmogelijk lijkt het zeker niet. Apple is al jaren bezig met de transitie naar eSIM. De iPhone 13-modellen zijn zelfs de eerste smartphones van het bedrijf die dual eSIM ondersteunen. Daarmee kun je twee digitale simkaarten tegelijk gebruiken. Als je twee abonnementen hebt, één voor je werk en één privé, hoef je dus al geen fysiek kaartje meer in huis te halen.

Bovendien kiest Apple er wel vaker voor om als eerste afscheid te nemen van ‘verouderde’ technologie. Zo verdwenen de floppydrive en later de dvd-speler uit de Mac, terwijl veel andere bedrijven daar nog aan vasthielden. Minstens zo bekend is natuurlijk het weglaten van de koptelefoonaansluiting op de iPhone 7. In al deze gevallen volgde de concurrentie al snel.

Op weg naar een iPhone zonder gaten?

Er gaan al langere tijd geruchten dat Apple werkt aan een iPhone zonder oplaadpoort. Je zou dat futuristische toestel alleen draadloos van stroom kunnen voorzien. Door de poort weg te laten, wordt het eenvoudiger om een iPhone waterdicht te maken.

Wellicht past het schrappen van een fysiek simkaartslot in diezelfde strategie. Het deurtje vormt een zwak punt in het ontwerp waar relatief eenvoudig vocht door naar binnen komt. Een iPhone zonder gaten of klepjes zou een stuk robuuster zijn.

Lees het laatste nieuws over Apple: